Gamze Özçelik'ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor - Son Dakika
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Gamze Özçelik'ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor

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Gamze Özçelik\'ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor
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2024 yılında Reshad Strik ile evlenen Gamze Özçelik, evlilik hayatında yaşadığı beklenmedik bir zorluğu anlattı. Eşiyle kültürel açıdan büyük farklılıkları olmadığını söyleyen Özçelik, evde sürekli İngilizce konuşmanın kendisini zorladığını belirterek zaman zaman Türkçe konuşmaya duyduğu özlemi dile getirdi.

Bir dönemin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan Gamze Özçelik, oyunculuk kariyerinin ardından insani yardım çalışmalarına ağırlık verdi. Haziran 2024'te Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu ve sunucu Reshad Strik ile hayatını birleştiren Özçelik, katıldığı kitap fuarındaki söyleşide evliliğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KENDİ DİLİMDE KONUŞMAK İSTİYORUM"

Eşinin annesinin Avustralyalı, babasının ise Boşnak olduğunu anlatan Özçelik, kültürel farklılıkların evliliklerinde büyük bir sorun oluşturmadığını ancak dil konusunda aynı şeyi söyleyemediğini belirtti. Evde çoğunlukla İngilizce konuştuklarını ifade eden Özçelik, zaman zaman ana dilini konuşmayı çok özlediğini söyledi.

Gamze Özçelik'ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor

TARTIŞIRKEN TÜRKÇEYE DÖNÜYOR

İngilizce tartışmanın da kendisi için kolay olmadığını anlatan Özçelik, böyle anlarda bazen Türkçeye döndüğünü gülerek dile getirdi. Ünlü isim, günlük yaşamda eşiyle oldukça uyumlu olduklarını ancak sürekli yabancı dil konuşmanın kendisini zorladığını vurguladı.

Gamze Özçelik'ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor

AŞKLARI YARDIM ÇALIŞMALARINDA BAŞLADI

Gamze Özçelik ile Reshad Strik'in yolları, Afrika'da yürütülen insani yardım faaliyetleri sayesinde kesişti. Gana'daki yardım çalışmaları aracılığıyla tanışan ikili, zamanla yakınlaşarak ilişkilerini evliliğe taşıdı. Haziran 2024'te nikah masasına oturan çift, yardım faaliyetlerini birlikte sürdürmeye devam ediyor.

Arka SokaklarGamze ÖzçelikReshad StrikEvlilikMagazinAfrikaDiziGanaSon Dakika

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