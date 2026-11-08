İspanya'da bedavaya satılık köy! Sadece tek bir şart var - Son Dakika
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İspanya'da bedavaya satılık köy! Sadece tek bir şart var

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İspanya\'da bedavaya satılık köy! Sadece tek bir şart var
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İspanya'da 12 evin bulunduğu terk edilmiş bir köy, 0 euroluk fiyat etiketiyle alıcı bekliyor. Ancak köyü devralacak kişilerin hem milyonlarca euroluk restorasyon masrafını karşılaması hem de 50 yılın sonunda yerleşimi geri vermesi gerekiyor. Daha önce 890 kişinin ilgilendiği köy için bugüne kadar anlaşma sağlanamadı.

İspanya'nın Galiçya bölgesindeki A Barca isimli köy, alışılmışın dışında bir gayrimenkul ilanıyla yeniden gündemde. Ourense kentine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki köy için herhangi bir satın alma bedeli talep edilmiyor. Ancak 0 euro karşılığında sunulan şey köyün mülkiyeti değil, belirli bir süre boyunca kullanım hakkı.

BEDAVA KÖYÜN MALİYETİ MİLYONLARCA EURO

A Barca'yı yeniden yaşanabilir hale getirmek isteyenlerin öncelikle ciddi bir yatırım yapması gerekiyor. Çünkü köydeki evler uzun yıllardır boş ve altyapı büyük ölçüde kullanılamaz durumda.

En yakın su ve elektrik bağlantıları yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta. Evlerin onarılması, yolların düzenlenmesi ve altyapının yeniden kurulması için gereken toplam yatırımın 2 ila 3 milyon euroyu bulabileceği hesaplanıyor.

Yaklaşık 15 bin metrekarelik köyde 12 tarihi ev bulunuyor. Bunların dördü iki katlı. Yerleşimde ayrıca eski çeşmeler ve köprüler de yer alıyor.

İspanya'da bedavaya satılık köy! Sadece tek bir şart var

50 YIL SONRA KÖYÜ TESLİM ETMEK ZORUNDALAR

İlanın en dikkat çekici ayrıntısı ise köyün devrine ilişkin koşul.

Gayrimenkul şirketi Aldeas Abandonadas'ın yöneticisi Elvira Fafián'ın 2024 yılında yaptığı açıklamaya göre A Barca için öngörülen model, satış değil 50 yıllık imtiyaz anlaşması.

Bu nedenle milyonlarca euro harcayarak köyü yenileyen yatırımcılar, 50 yıllık sürenin dolmasının ardından yerleşimi enerji şirketi Naturgy'ye geri teslim etmek zorunda.

890 KİŞİ BAŞVURDU, KİMSE DEVRALAMADI

A Barca'nın ücretsiz devredilmesi fikri ilk kez 2013 yılında yayımlanan bir ilanla geniş kitlelere ulaştı. Ertesi yıl dönemin belediye başkanının girişimi uluslararası basının da ilgisini çekti.

İlana toplam 890 kişi ilgi gösterdi. Başvurular arasında köyde peynir üretmek, meditasyon merkezi açmak ve alternatif bir yaşam topluluğu kurmak isteyenler vardı.

Hollanda ve Almanya'dan yatırımcıların da ilgilendiği yerleşim için yalnızca üç teklif ciddi bulundu. Ancak mülkiyetin devredilmemesi ve 50 yıllık kullanım sınırı nedeniyle girişimlerin hiçbiri anlaşmayla sonuçlanmadı.

İspanya'da bedavaya satılık köy! Sadece tek bir şart var

KÖYÜN TERK EDİLMESİNİN NEDENİ BARAJ PROJESİ

Miño Nehri kıyısında kurulan A Barca, geçmişte nehrin iki yakası arasında çalışan feribot sayesinde ekonomik faaliyetlerini sürdürüyordu.

1920'li yıllarda köprü yapılmasıyla bu ulaşım hattına duyulan ihtiyaç azaldı. Ardından Frieira Barajı projesi nedeniyle köyün sular altında kalacağı öngörüldü ve yerleşim kamulaştırıldı.

Ancak su seviyesi beklendiği kadar yükselmedi. Köy sular altında kalmamasına rağmen eski sakinleri geri dönmedi ve A Barca yıllar içinde tamamen boşaldı.

Bugün köyün yeniden değerlendirilmesi için ekoturizm tesisi veya spa oteli gibi seçenekler üzerinde duruluyor. Ancak yatırım maliyeti ve kullanım süresiyle ilgili koşullar, A Barca'nın yeniden canlandırılmasının önündeki başlıca engeller olmayı sürdürüyor.

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