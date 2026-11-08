Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında ilk 11\'ler belli oldu

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
MAÇ SAAT 21.00'DE
Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İlhan, Trossard, Vlahovic.
Gençlerbirliği: İrfan Can, Arda, Metehan, Thalisson, Hamza, Niasse, Franco, Oğulcan, Traore, Tiago, Mendes.
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