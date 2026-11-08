Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler belli oldu

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Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında ilk 11\'ler belli oldu
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1 yorum

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

MAÇ SAAT 21.00'DE

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İlhan, Trossard, Vlahovic.

Gençlerbirliği: İrfan Can, Arda, Metehan, Thalisson, Hamza, Niasse, Franco, Oğulcan, Traore, Tiago, Mendes.

GençlerbirliğiBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • nuricelik1940 nuricelik1940:
    bu ilk onbir değil,ilk on.Onbirinci kim? 1 0
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