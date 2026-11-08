Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, hayatını kaybetti

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Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, hayatını kaybetti
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33 yorum

1985-1991 yılları arasında Galatasaray forması giyen Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Cevad Prekazi'den acı haber geldi. 

PREKAZİ HAYATINI KAYBETTİ

Sarı-kırmızılı kulübün ve Avrupa futbolunun efsanevi frikik ustası Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti. Prekazi'nin evinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Partizan Kulübünden yapılan açıklamada, "Her şey için teşekkürler, huzur içinde uyu." ifadesi kullanıldı. Prekazi'nin cenaze töreninin yerinin ve zamanının daha sonra duyurulacağı aktarıldı.

GALATASARAY KARİYERİ

Partizan ve Yugoslav futbolunun efsane isimlerinden biri olan 70 yaşındaki Prekazi, futbolculuk kariyerinde 1985-1991 yılları arasında Galatasaray forması giymişti. 1985 yılında Partizan’dan Galatasaray’a transfer olan Prekazi, sol ayağıyla yaptığı sıra dışı vuruşlar, oyun zekası ve mesafe tanımayan frikikleriyle sarı-kırmızılı camianın efsaneleri arasına adını yazdırdı.

Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, hayatını kaybetti

MONACO'YA ATTIĞI TARİHİ GOL

Cevad Prekazi'nin Galatasaray kariyerinde en çok hatırlanan anlardan biri 15 Mart 1989'da yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde Monaco ile oynadığı karşılaşmada Prekazi, yaklaşık 37 metreden kullandığı serbest vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu gol, Galatasaray'ın Avrupa kupaları tarihindeki unutulmaz anlar arasında yer aldı. Prekazi, sarı-kırmızılı takımın 1988-1989 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükseldiği kadronun da önemli isimlerinden biriydi.

KUPALARLA DOLU YILLAR

Cevad Prekazi, Galatasaray ile 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupaları kazandı. Saha içindeki liderliği, Tanju Çolak ile yakaladığı muazzam hücum uyumu ve taraftarla kurduğu özel bağ sayesinde Prekazi, Galatasaray tarihinin en sevilen ve iz bırakan yabancı futbolcuları arasında yerini korumaya devam ediyor.

Okurların en beğendiği yorum

“Allah rahmet eylesin. Yanlış bilgi var haberde o golü Monaco'ya atmıştı. Lütfen düzeltelim.”

Tüm yorumlar (33)
GalatasarayPrekaziFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (33)

  • Tarık Nasırlı Tarık Nasırlı:
    Allah rahmet eylesin. Yanlış bilgi var haberde o golü Monaco'ya atmıştı. Lütfen düzeltelim. 24 0
    Alper Ersoy Kocman Alper Ersoy Kocman:
    Mac GS'nin cazasinda dolayi Almanya'da oynanmisti. Fenerbahce'liydik ama ondan önce Türk'üz diye yabanci maclarda tum takimlarimizi desteklerdik. Bizim zamanimizda oyleydi. Topragin bol olsun Prekazi. 14 0
    Burhan Erdoğan Burhan Erdoğan:
    aynen haber kaynağınızı guncelleyin 2 0
    Mehmet ali narlı Mehmet ali narlı:
    monaco yazıyor zaten. düzeltirdim ki 1 0
  • Serkan Çıvkın Serkan Çıvkın:
    mekanı cennet olsun inşallah 16 0
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    Allah rahmet eylesin az sokaklara dökmedi bizi avrupa fatihin askerlerindendi 9 0 Yanıtla
  • px4drh7jzn px4drh7jzn:
    Allah rahmet eylesin. mekanın cennet olsun güzel insan ?????? 9 0
  • skahraman1963 skahraman1963:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah Galatasaray ve Türkiye seni unutmayacaktır ????¦????? 9 0 Yanıtla
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