Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, hayatını kaybetti

Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Cevad Prekazi'den acı haber geldi.

PREKAZİ HAYATINI KAYBETTİ

Sarı-kırmızılı kulübün ve Avrupa futbolunun efsanevi frikik ustası Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti. Prekazi'nin evinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Partizan Kulübünden yapılan açıklamada, "Her şey için teşekkürler, huzur içinde uyu." ifadesi kullanıldı. Prekazi'nin cenaze töreninin yerinin ve zamanının daha sonra duyurulacağı aktarıldı.

GALATASARAY KARİYERİ

Partizan ve Yugoslav futbolunun efsane isimlerinden biri olan 70 yaşındaki Prekazi, futbolculuk kariyerinde 1985-1991 yılları arasında Galatasaray forması giymişti. 1985 yılında Partizan’dan Galatasaray’a transfer olan Prekazi, sol ayağıyla yaptığı sıra dışı vuruşlar, oyun zekası ve mesafe tanımayan frikikleriyle sarı-kırmızılı camianın efsaneleri arasına adını yazdırdı.

MONACO'YA ATTIĞI TARİHİ GOL

Cevad Prekazi'nin Galatasaray kariyerinde en çok hatırlanan anlardan biri 15 Mart 1989'da yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde Monaco ile oynadığı karşılaşmada Prekazi, yaklaşık 37 metreden kullandığı serbest vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu gol, Galatasaray'ın Avrupa kupaları tarihindeki unutulmaz anlar arasında yer aldı. Prekazi, sarı-kırmızılı takımın 1988-1989 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükseldiği kadronun da önemli isimlerinden biriydi.

KUPALARLA DOLU YILLAR

Cevad Prekazi, Galatasaray ile 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupaları kazandı. Saha içindeki liderliği, Tanju Çolak ile yakaladığı muazzam hücum uyumu ve taraftarla kurduğu özel bağ sayesinde Prekazi, Galatasaray tarihinin en sevilen ve iz bırakan yabancı futbolcuları arasında yerini korumaya devam ediyor.