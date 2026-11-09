Beşiktaşlılar kızacak! Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaşlılar kızacak! Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaşlılar kızacak! Vincenzo Italiano, Süper Lig\'in en iyi takımını açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Gençlerbirliği maçının ardından konuşan Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, Galatasaray derbisi hakkında yorum yaparak ''Galatasaray ligin en iyi takımı. Aç oyunculara sahip, aç bir takım. Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor'' dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Süper Lig'de 3-0 kazanılan Gençlerbirliği maçının ardından milli aradan sonra oynayacakları Galatasaray derbisine değindi. 

''LİGİN EN İYİ TAKIMINA KARŞI OYNAYACAĞIZ''

Milli aradan sonra zor maçları olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Deplasmanda oynayacağız. Bu da gelişmemiz gereken bir şey. Bunu her zaman söylüyoruz zaten. Ligin en iyi takımına karşı oynayacağız. Gerçekten hala aç oyunculara sahip, aç bir takım olduğunu söylemem gerekiyor.'' dedi.

''YENMEMİZ GEREKEN BİR MAÇ''

Galibiyet hedeflediklerini dile getiren İtalyan çalıştırıcı, ''Yenmemiz gereken bir maç. Hepimiz biliyoruz bunu. Zamanı gelince de o maç için hazırlıklar yapacağız tabii ki. Gerçekten çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Biz de yeni bir takımız. Daha çok yeni oyuncu var, yeni bir hoca var ve yeni bir fikir var burada. O yüzden 4 sene üst üste şampiyon olan bir takıma karşı hemen kendinizi en iyi şekilde hazırda bulamazsınız. Maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz zaten." sözlerini sarf etti. 

Vlahovic'ten Trossard'a esprili teşekkürVlahovic'ten Trossard'a esprili teşekkür Poku'dan Trossard'ı kızdıran hareketPoku'dan Trossard'ı kızdıran hareket Dolmabahçe'de Vlahovic'in gecesi! Beşiktaş, Gençlerbirliği engelini aştıDolmabahçe'de Vlahovic'in gecesi! Beşiktaş, Gençlerbirliği engelini aştı Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den kötü haberBeşiktaş'a Orkun Kökçü'den kötü haber
Vincenzo ItalianoGençlerbirliğiGalatasarayBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen’in geri dönüş tarihi belli oldu Osimhen'in geri dönüş tarihi belli oldu
Beşiktaş’tan yılın sürprizi: Anderson Talisca Beşiktaş'tan yılın sürprizi: Anderson Talisca
Karabağ’daki akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en sevdiği şarkı çalındı Karabağ’daki akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en sevdiği şarkı çalındı
Burak Yılmaz, 5-0’lık ağır yenilginin ardından çılgına döndü Burak Yılmaz, 5-0'lık ağır yenilginin ardından çılgına döndü
Polislere kira öder gibi ev sahibi olma imkanı: İlk 2 bin konut için tarih belli oldu Polislere kira öder gibi ev sahibi olma imkanı: İlk 2 bin konut için tarih belli oldu
Emre Belözoğlu’ndan farklı galibiyet sonrası dikkat çeken sözler: İyi değiliz Emre Belözoğlu'ndan farklı galibiyet sonrası dikkat çeken sözler: İyi değiliz
00:04
Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano: ’Deplasmandaki Problemleri Milli Ara Sonrası Çözeceğiz’
Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano: 'Deplasmandaki Problemleri Milli Ara Sonrası Çözeceğiz'
23:38
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, hayatını kaybetti
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, hayatını kaybetti
22:24
Aydın’da mantar yiyen 3 kişiden 2’si yoğun bakıma kaldırıldı
Aydın'da mantar yiyen 3 kişiden 2'si yoğun bakıma kaldırıldı
21:48
Amsterdam’da dördüncü “Kırmızı Çizgi” gösterisine 200 binden fazla kişi katıldı
Amsterdam’da dördüncü “Kırmızı Çizgi” gösterisine 200 binden fazla kişi katıldı
21:19
“Seçimleri kaybeden Netanyahu yanlıları Meclis’i basabilir“ iddiası
"Seçimleri kaybeden Netanyahu yanlıları Meclis'i basabilir" iddiası
19:19
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız’dan zehir zemberek açıklama
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız'dan zehir zemberek açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 00:32:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Beşiktaşlılar kızacak! Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android