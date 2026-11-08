Vlahovic\'ten Trossard\'a esprili teşekkür

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş'ta iki golle yıldızlaşan Sırp golcü Dusan Vlahovic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

''BU ŞEKİLDE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ''

Maçı değerlendiren Vlahovic, "Bugün önemli bir maçtı, galibiyet çok önemliydi. Birkaç maçtır iyi oynamıyorduk ama galibiyet önemliydi, bu şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.

"TROSSARD'A HER HAFTA HEDİYE ALIRIM"

Belçikalı oyuncu Leandro Trossard'ın asistlerine değinen yıldız isim, esprili bir teşekkürde bulunarak "Santrfor bir takım gol atıyorsa takım iyi oynuyordur. Takımımız iyi oynadı. Trossard'a teşekkür ediyorum. Asistlerinden ötürü mutluyum. Bugün gol atamadı ne yazık ki ama atacaktır. Trossard bu şekilde devam ettiği müddetçe her hafta hediye alırım ona. Şaka bir yana, kimin gol attığından asist yapmasından ziyade kazanmak önemli." sözlerini sarf etti.