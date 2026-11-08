Vlahovic'ten Trossard'a esprili teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Vlahovic'ten Trossard'a esprili teşekkür

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vlahovic\'ten Trossard\'a esprili teşekkür
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
3 yorum

Gençlerbirliği'ni yenen Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic, galibiyetin kritik olduğunu ve takım olarak bu performansı sürdürmek istediklerini belirtti. Ayrıca, asistleriyle katkı sağlayan Leandro Trossard'a esprili bir şekilde teşekkür eden Sırp oyuncu, ''Trossard'a teşekkür ediyorum. Asistlerinden ötürü mutluyum. Bugün gol atamadı ne yazık ki ama atacaktır. Trossard bu şekilde devam ettiği müddetçe her hafta hediye alırım ona'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş'ta iki golle yıldızlaşan Sırp golcü  Dusan Vlahovic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

''BU ŞEKİLDE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ''

Maçı değerlendiren Vlahovic, "Bugün önemli bir maçtı, galibiyet çok önemliydi. Birkaç maçtır iyi oynamıyorduk ama galibiyet önemliydi, bu şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.

"TROSSARD'A HER HAFTA HEDİYE ALIRIM"

Belçikalı oyuncu Leandro Trossard'ın asistlerine değinen yıldız isim, esprili bir teşekkürde bulunarak "Santrfor bir takım gol atıyorsa takım iyi oynuyordur. Takımımız iyi oynadı. Trossard'a teşekkür ediyorum. Asistlerinden ötürü mutluyum. Bugün gol atamadı ne yazık ki ama atacaktır. Trossard bu şekilde devam ettiği müddetçe her hafta hediye alırım ona. Şaka bir yana, kimin gol attığından asist yapmasından ziyade kazanmak önemli." sözlerini sarf etti. 

Beşiktaşlılar kızacak! Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladıBeşiktaşlılar kızacak! Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı Poku'dan Trossard'ı kızdıran hareketPoku'dan Trossard'ı kızdıran hareket Dolmabahçe'de Vlahovic'in gecesi! Beşiktaş, Gençlerbirliği engelini aştıDolmabahçe'de Vlahovic'in gecesi! Beşiktaş, Gençlerbirliği engelini aştı Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den kötü haberBeşiktaş'a Orkun Kökçü'den kötü haber
Leandro TrossardDusan VlahovicGençlerbirliğiBeşiktaşHediyeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (3)

  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Hakem resmen Gençlerbirliği doğradı Beşiktaş ligde kalmak için elinden geleni yaptı Beşiktaşlı oyuncu 2 dakikada kırmızı kar görmesi lazımdı 0 1 Yanıtla
    Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    sen maçı izlemedin herhalde. Beşiktaş süper oynamadı kendini zorlamadı ama Gençlerbirliği hiç oynamadı veya oynatamadı. 5 tane kırmızıda verse bir şey fark etmezdi 0 0
  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Hakem resmen Gençlerbirliği doğradı daha 1 1 dakikada Beşiktaş oyuncusuna kırmızı kart vermedi bu hakem kırmızı kart verseydi Gençlerbirliği kazanırdı bir Beşiktaşlı olarak hakem gençlerbirliği'nin hakkını yedi çünkü ben adaletli insanım 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen’in geri dönüş tarihi belli oldu Osimhen'in geri dönüş tarihi belli oldu
Beşiktaş’tan yılın sürprizi: Anderson Talisca Beşiktaş'tan yılın sürprizi: Anderson Talisca
Karabağ’daki akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en sevdiği şarkı çalındı Karabağ’daki akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en sevdiği şarkı çalındı
Burak Yılmaz, 5-0’lık ağır yenilginin ardından çılgına döndü Burak Yılmaz, 5-0'lık ağır yenilginin ardından çılgına döndü
Emre Belözoğlu’ndan farklı galibiyet sonrası dikkat çeken sözler: İyi değiliz Emre Belözoğlu'ndan farklı galibiyet sonrası dikkat çeken sözler: İyi değiliz
Maç sonunda istifa: Murat Karakoyun, görevini bıraktı Maç sonunda istifa: Murat Karakoyun, görevini bıraktı
00:15
Beşiktaşlılar kızacak Vincenzo Italiano, Süper Lig’in en iyi takımını açıkladı
Beşiktaşlılar kızacak! Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı
00:04
Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano: ’Deplasmandaki Problemleri Milli Ara Sonrası Çözeceğiz’
Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano: 'Deplasmandaki Problemleri Milli Ara Sonrası Çözeceğiz'
23:38
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, hayatını kaybetti
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, hayatını kaybetti
22:24
Aydın’da mantar yiyen 3 kişiden 2’si yoğun bakıma kaldırıldı
Aydın'da mantar yiyen 3 kişiden 2'si yoğun bakıma kaldırıldı
21:48
Amsterdam’da dördüncü “Kırmızı Çizgi” gösterisine 200 binden fazla kişi katıldı
Amsterdam’da dördüncü “Kırmızı Çizgi” gösterisine 200 binden fazla kişi katıldı
21:19
“Seçimleri kaybeden Netanyahu yanlıları Meclis’i basabilir“ iddiası
"Seçimleri kaybeden Netanyahu yanlıları Meclis'i basabilir" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 00:36:21. #.0.3#
SON DAKİKA: Vlahovic'ten Trossard'a esprili teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android