Amsterdam'da Gazze için yürüyen 200 binden fazla kişi Hollanda hükümetini protesto etti - Son Dakika
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Amsterdam'da Gazze için yürüyen 200 binden fazla kişi Hollanda hükümetini protesto etti

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Amsterdam'da Gazze'ye destek için düzenlenen dördüncü Kırmızı Çizgi gösterisine 200 binden fazla kişi katıldı. Göstericiler, Hollanda hükümetinin İsrail yanlısı politikasını protesto ederek daha sert politikalar, askeri ve siyasi desteğin sonlandırılması ve yaptırım talep etti.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen dördüncü "Kırmızı Çizgi" gösterisinde toplanan 200 binden fazla kişi, hükümetin İsrail yanlısı politikasına tepki gösterdi.

Çok sayıda uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşunun (STK) ortak organizasyonuyla düzenlenen gösteri, Müzeler Meydanı'nda başladı. Kırmızı çizgiyi sembolize etmek amacıyla kırmızı kıyafetler giyen göstericiler, Amsterdam sokaklarında yürüdükten sonra yeniden Müzeler Meydanı'na döndü.

Etkinliğe, aralarında uluslararası STK'lerin Hollanda şubelerinin de yer aldığı 130'dan fazla kuruluş katıldı. Organizatörler, gösteriye 200 binden fazla kişinin katıldığını bildirdi.

Gösteride yapılan konuşmalarda, Hollanda hükümeti İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı sessiz kalmakla suçlandı.

Göstericiler, hükümetten İsrail'e yönelik daha sert politikalar benimsemesini, askeri ve siyasi desteğin sonlandırılmasını ve yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

"Soykırımı durdur" yazılı pankart arkasında yürüyen kalabalık, "Barış planı değil, emperyalizm", "İsrail'i boykot et", "İsrail'i hemen durdur" ve "Ellerini filodan çek" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler, "Hükümet utan, ellerin kanlı", "Özgür Filistin", "İşgal altındaki topraklarda barış olmaz", "Soykırımı durdur" ve "Çocukları öldürmeyi durdur" sloganları attı.

İdari başkent Lahey'de "Kırmızı Çizgi" sloganıyla 18 Mayıs 2025'te düzenlenen ilk gösteriye yaklaşık 100 bin, 15 Haziran 2025'teki ikinci gösteriye yaklaşık 150 bin kişi katılmıştı. Ekim 2025'te Amsterdam'da yapılan üçüncü gösteriye ise yaklaşık 250 bin kişi katılmıştı.

Kaynak: AA
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