U19 maçını tek başına takip eden Aziz Yıldırım'ın yorgun görüntüsü dikkat çekti - Son Dakika
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U19 maçını tek başına takip eden Aziz Yıldırım'ın yorgun görüntüsü dikkat çekti

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U19 maçını tek başına takip eden Aziz Yıldırım\'ın yorgun görüntüsü dikkat çekti
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2 yorum
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U19 maçını tek başına takip eden Aziz Yıldırım\'ın yorgun görüntüsü dikkat çekti
Haber Videosu

Arca Çorum FK ile Fenerbahçe arasında oynanan A takım maçı öncesinde, iki kulübün U19 takımları karşılaştı. Fenerbahçe'nin gençleri 1-0 galip gelirken, Başkan Aziz Yıldırım tribünde tek başına ve yorgun haliyle dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Arca Çorum FK ile Fenerbahçe arasında oynanan A takım maçı öncesinde, iki kulübün U19 takımları karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli gençlerin 1-0 kazandığı mücadelede, tribündeki bir detay gündem oldu.

MAÇ ESNASINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, genç takımın karşılaşmasını tribünden tek başına takip etti. Tribünde oldukça yorgun olduğu görülen Yıldırım'ın bu yalnız anları futbolseverlerin dikkatini çekti. Paylaşılan kare, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum aldı. 

U19 maçını tek başına takip eden <a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a>'ın yorgun görüntüsü dikkat çekti

A TAKIM MAÇINA HAREKET ETTİ

Başkan Aziz Yıldırım, U19 müsabakasının ardından A Takım’ın karşılaşmasını izlemek üzere özel aracıyla Çorum Şehir Stadı’na geçti.

Okurların en beğendiği yorum

“Hiç bir suçu yokken 1 yıl hapis yatmış tarihin en büyük FENERBAHÇE spor kulubünün başkanının adıdır AZİZ YILDIRIM”

Tüm yorumlar (2)
Aziz YıldırımAziz YıldırımFenerbahçeÇorum FKFutbolÇorumSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (2)

  • Miharbi mediç Miharbi mediç :
    Hiç bir suçu yokken 1 yıl hapis yatmış tarihin en büyük FENERBAHÇE spor kulubünün başkanının adıdır AZİZ YILDIRIM 10 3
  • hakan polat hakan polat:
    Ah aziz ah ölmeden bir sampiyon yapaydim şu takımı diyor ?? 0 0
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SON DAKİKA: U19 maçını tek başına takip eden Aziz Yıldırım'ın yorgun görüntüsü dikkat çekti - Son Dakika
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