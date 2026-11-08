Giresun Piraziz'de 58 yaşındaki kişi tartıştığı kardeşini tabancayla öldürdü

Giresun Piraziz'de 58 yaşındaki kişi tartıştığı kardeşini tabancayla öldürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Esentepe köyünde 58 yaşındaki kişi, tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü. İhbar üzerine gelen 112 ve jandarma ekipleri kardeşin öldüğünü belirledi; şüpheli gözaltına alındı.
Giresun'un Piraziz ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdü.
İlçeye bağlı Esentepe köyünde O.Ş. (55) ile ağabeyi A.Ş. (58) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda A.Ş, kardeşi O.Ş'ye tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, O.Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüpheli A.Ş. ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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