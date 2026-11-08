Giresun Piraziz'de 58 yaşındaki kişi tartıştığı kardeşini tabancayla öldürdü

Giresun'un Piraziz ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdü.

İlçeye bağlı Esentepe köyünde O.Ş. (55) ile ağabeyi A.Ş. (58) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda A.Ş, kardeşi O.Ş'ye tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, O.Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli A.Ş. ise gözaltına alındı.