Bolu'daki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı! "Allah'ım adamı ezdi" - Son Dakika
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Bolu'daki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı! "Allah'ım adamı ezdi"

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Bolu\'daki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı! "Allah\'ım adamı ezdi"
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Bolu\'daki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı! "Allah\'ım adamı ezdi"
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Bolu’da Anadolu Otoyolu’nun Köroğlu Rampası mevkisinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda 6 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme kazaya ait görüntüler ortaya çıktı. Bir tır şoförünün cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, kontrolden çıkan bir otomobilin ilk kazanın ardından yola inen bir yayaya çarptığı anlar yer aldı. Kazada 5'i otomobillerde olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde kar yağışının etkili olduğu sırada meydana gelen zincirleme kaza, bir tır şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı. 7 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Bolu'daki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

ARKADAN GELEN ARAÇLAR DURAMADI

Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişindeki Köroğlu Rampası mevkisinde dün akşam saatlerinde, Ankara yönünde seyreden 34 ESG 659 plakalı otomobil ile aynı yönde giden 06 MD 9422 plakalı otomobil çarpıştı. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda arkadan gelen ve duramayan araçlar da kazaya karıştı. Kazaya karışan diğer araçlar 34 FET 134, 41 AAE 036, 34 PD 8502 ve 34 NIV 510 plakalı otomobiller ile 44 AGM 162 plakalı tır oldu.

Bolu'daki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi ile kazanın ardından yola inen bir yaya yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bolu'daki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

Kaza anı, bir tır şoförü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, kontrolden çıkarak kayan bir otomobil önce ilk kazanın ardından yola inen bir yayaya, ardından bariyerlere çarpıyor. Sonrasında başka bir otomobilin de kazaya karıştığı anlar yer aldı. Yayanın çığlıkları da kayda yansıdı.

Bolu'daki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Yaralıların hastanede tedavileri sürüyor.

Kaynak: DHA
Anadolu OtoyoluKöroğluGüncelBoluSon Dakika

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