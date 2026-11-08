Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de Ülke TV Ankara Temsilcisi Mustafa Pala'nın sorularını yanıtladı. Çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, milyonlarca emeklinin beklediği maaş düzenlemesine ilişkin yeni ayrıntıları açıkladı. Emeklilerin gelirlerini iyileştirmek amacıyla farklı seçeneklerin masada olduğunu belirten Bakan Işıkhan, düzenlemenin kapsamı belirlenirken prim gün sayısı ve yaş gibi kriterlerin de dikkate alındığını ifade etti.

TÜM EMEKLİLERİ KAPSAYACAK DÜZENLEME GELİYOR

Emekli aylıklarına yönelik çalışmaların bir süredir devam ettiğini belirten Işıkhan, farklı alternatiflerin değerlendirildiğini söyledi. Düzenlemenin temel amacının emekliler arasında adaleti sağlamak olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, "Tüm emeklilerimizi kapsayacak, hakkaniyetli ve adil bir düzenleme hayata geçireceğiz ve emekli aylıklarına yansıtacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kabine toplantısının ardından emeklilerin durumunu iyileştirecek mali imkanların oluşturulduğunu açıkladığını hatırlatan Işıkhan, henüz çalışmaların tamamlanmadığını belirtti. Prim gün sayısı ve yaş kriterlerinin önemli olduğunu ifade eden Bakan, düzenlemenin bu unsurlar dikkate alınarak şekillendirileceğini söyledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN AYRI DÜZENLEME

Bakan Işıkhan, en düşük emekli aylığının artırılması konusunda mevcut düzenlemeden farklı bir yasal süreç gerektiğine dikkat çekti. En düşük emekli maaşının geçmiş yıllarda olduğu gibi enflasyon ve yıl sonu enflasyon farkları dikkate alınarak belirlendiğini hatırlatan Işıkhan, bu konuda da adalet ilkesinin gözetileceğini ifade etti.

Işıkhan, "En düşük emekli aylığı konusunda ayrı bir kanuni düzenleme gerekiyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi en düşük emekli aylığı enflasyon ve yıl sonu enflasyon farklarıyla birlikte belirleniyor. Burada da adaleti gözeterek hareket edeceğiz." açıklamasında bulundu.

SGK'NIN GELİR GİDER DENGESİNDE YENİ HEDEF

Sosyal Güvenlik Kurumunun mali durumuna ilişkin verileri de paylaşan Işıkhan, SGK gelirlerinin giderlerini karşılama oranında yıllar içinde önemli bir değişim yaşandığını belirtti. Bakan, 2002 yılında yüzde 71,5 olan bu oranın 2026 yılı sonunda yüzde 88'e ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

SGK açığının milli gelire oranının ise 2002 yılında binde 22 seviyesindeyken 2026 sonunda binde 1,2'ye gerilemesinin öngörüldüğünü ifade etti. Işıkhan, sistemin mali sürdürülebilirliğini güçlendirmek için istihdamın artırılmasına odaklandıklarını söyledi. Türkiye'nin yaşlanan nüfus yapısına da dikkat çeken Bakan, iş gücüne katılımın ve prim gelirlerinin artırılmasının sosyal güvenlik sisteminin geleceği açısından önem taşıdığını vurguladı.

İŞSİZLİK 41 AYDIR TEK HANELERDE

Türkiye'deki istihdam verilerine de değinen Işıkhan, işsizlik oranının 41 aydır tek hanelerde seyrettiğini açıkladı. Eylül 2026 verilerine göre iş gücünün 35,4 milyon, istihdam edilen kişi sayısının 32,4 milyon, işsiz sayısının ise 2,9 milyon olduğunu belirten Bakan, işsizlik oranının yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Orta Vadeli Program ve Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında istihdamı artırmaya, işsizliği azaltmaya ve çalışanların mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik politikaların sürdürüldüğünü ifade eden Işıkhan, yeşil ve dijital dönüşümün çalışma hayatında oluşturacağı değişimlere de hazırlık yaptıklarını söyledi.

17 SEKTÖR İÇİN YENİ YOL HARİTASI HAZIRLANDI

Bakan Işıkhan, teknolojik gelişmelerin ve iklim değişikliğinin çalışma hayatına etkilerini azaltmak amacıyla hazırlanan Ulusal Adil Geçiş Stratejisi 2027-2029'un yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanacağını duyurdu.

Strateji kapsamında 17 farklı sektörde değerlendirmeler yapıldığını ve yol haritaları oluşturulduğunu belirten Işıkhan, değişen üretim koşullarına karşı çalışanların ve işletmelerin hazırlıklı hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Yeni stratejide çalışan haklarının korunması, sosyal güvenliğin güçlendirilmesi, mesleki becerilerin geliştirilmesi ve istihdam fırsatlarının artırılması gibi başlıkların yer aldığını ifade etti.

Işıkhan, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreçlerinde hiçbir kesimin geride bırakılmamasını amaçladıklarını belirterek sosyal adalet, eşit fırsatlar ve insan odaklı yaklaşımın temel ilkeleri oluşturduğunu vurguladı.

GENÇLER İÇİN 472,3 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Gençlerin istihdama katılımını artırmak amacıyla hazırlanan Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı'na ilişkin ayrıntıları da paylaşan Işıkhan, programa toplam 472,3 milyar lira kaynak ayrıldığını açıkladı. Mevcut durumda yüzde 14,8 olan genç işsizlik oranını yüzde 10'un altına düşürmeyi hedeflediklerini belirten Bakan, beş farklı programla gençlerin eğitimden iş hayatına geçişini kolaylaştıracaklarını söyledi.

Türkiye'de ne eğitimde ne de istihdamda bulunan 4 milyondan fazla genç olduğunu ifade eden Işıkhan, bu grubun toplam genç nüfus içindeki oranının yüzde 22,2 olduğunu belirtti. Gençlerin çalışma hayatına kazandırılması amacıyla mesleki eğitim, staj, danışmanlık ve ilk işe giriş desteklerinin genişletileceğini bildirdi.

800 BİN ÖĞRENCİYE STAJ İMKANI HEDEFLENİYOR

Bakan Işıkhan, 2026 itibarıyla İŞKUR'a devredilen Ulusal Staj Programı kapsamında bugüne kadar kamu ve özel sektörde 144 bin öğrenciye staj imkanı sağlandığını açıkladı. Önümüzdeki üç yılın sonunda 800 bin öğrenci için staj kapasitesi oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlere yönelik İşgücü Uyum Programlarından bugüne kadar 61 bin 616 kişinin yararlandığını aktaran Işıkhan, gelecek üç yılda 450 bin gencin daha eğitim ve istihdama kazandırılmasının planlandığını söyledi.

Devlet üniversitelerinde öğrenim gören gençlere yönelik İŞKUR Gençlik Programı kapsamında iki eğitim öğretim yılında 250 bin öğrenciye kontenjan sağlandığını belirten Bakan, 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon öğrenciye ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti.

İLK KEZ İŞE GİRECEK GENÇLERE MAAŞ VE SİGORTA DESTEĞİ

Meslek lisesi ve meslek yüksekokulu öğrencilerine yönelik Geleceğim Meslekte Programı kapsamında bugüne kadar 191 bin 145 öğrenciye bireysel danışmanlık hizmeti sunulduğunu açıklayan Işıkhan, üç yıl içinde 750 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Özel sektör iş birliğiyle hazırlanan İşe İlk Adım Programı'nın ayrıntılarını da paylaşan Bakan, ilk kez sigortalı olarak çalışacak 18-25 yaş arasındaki gençlere ücret ve sigorta primi desteği sağlanacağını belirtti. Program kapsamında üç yılda 750 bin gencin istihdama kazandırılması hedefleniyor.

EVDE ÇALIŞIRKEN YAŞANAN KAZALAR İŞ KAZASI SAYILACAK MI?

Yeni nesil çalışma modellerine ilişkin soruları da yanıtlayan Işıkhan, uzaktan çalışmada iş sağlığı ve güvenliği konusunun önemine dikkat çekti. Evden çalışan bir kişinin geçirdiği kazanın hangi koşullarda iş kazası sayılacağının, olayın yapılan işle bağlantısına göre değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İşyerinde geçirilen kalp krizinin mevzuatta belirtilen koşullar altında iş kazası sayılabildiğini hatırlatan Bakan, evden çalışmada ise olayın gerçekleşme biçiminin ve çalışanın o sırada yaptığı işin belirleyici olduğunu söyledi. İşverenin sağladığı ekipmandan kaynaklanan yaralanmaların işle bağlantısının daha kolay kurulabileceğini ifade eden Işıkhan, evden veya ofisten çalışan herkesin sağlığının ve güvenliğinin korunmasının temel hedef olduğunu vurguladı.

20 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİREN RAPORLU İLAÇ DÜZENLEMESİ

Bakan Işıkhan, Türkiye'de raporlu ilaç kullanan yaklaşık 20 milyon vatandaş bulunduğunu belirterek bu kişilere yönelik yeni bir dijital sistem üzerinde çalışıldığını açıkladı. E-Devlet'e entegre edilmesi planlanan uygulama sayesinde vatandaşların raporlu ilaçlarını sistem üzerinden takip edebileceğini söyledi.

Yeni uygulamanın hastaların işlemlerini kolaylaştıracağını ifade eden Işıkhan, raporlu ilaçların her defasında doktora gidilerek yeniden yazdırılması ihtiyacının azaltılmasının amaçlandığını belirtti. Sistemin ayrıntıları üzerinde çalışmaların devam ettiğini bildirdi.