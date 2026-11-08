Hatay Kırıkhan'da zabıta, gıda toptancısında tarihi geçmiş kahveleri imha etti - Son Dakika
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Hatay Kırıkhan'da zabıta, gıda toptancısında tarihi geçmiş kahveleri imha etti

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Hatay Kırıkhan\'da zabıta, gıda toptancısında tarihi geçmiş kahveleri imha etti
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Hatay Kırıkhan\'da zabıta, gıda toptancısında tarihi geçmiş kahveleri imha etti
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekiplerinin gıda toptancısındaki denetiminde son kullanma tarihi geçmiş ve tarih bilgisi bulunmayan kahveler tespit edildi. Satış için rafta bulunan ürünler tutanak altına alınarak imha edildi ve işletmeye cezai işlem uygulandı.

Hatay'da zabıta ekiplerinin gıda toptancısına yönelik denetiminde satış için rafta bulunan son kullanma tarihi geçmiş kahve ele geçirildi.

Kırıkhan ilçesinde zabıta ekiplerinin gıda toptancısında gerçekleştirdiği denetimde, satış için rafta bulunan kahvelerin son kullanma tarihleri kontrol edildi. Kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ve tarih bilgisi bulunmayan kahveler tespit edildi. Ürünler tutanak altına alınarak imha edildi, işletmeye cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA
Kırıkhan3. SayfaZabıtaSağlıkGüncelHataySon Dakika

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