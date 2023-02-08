Son Dakika Hatay Haberleri

18:43 Hatay'da depremde hayatını kaybeden 4'ü çocuk 17 kişi toprağa verildi Hatay'ın Payas ilçesinde enkazdan cansız bedeni çıkarılan 4'ü çocuk 17 kişi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

18:34 Hatay'da depremde yaralananlar helikopterle Mersin'e sevk edildi Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'da enkazdan çıkarılan 1'i çocuk, 2'si kadın 3 kişi helikopterlerle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

18:29 MSB: "CH-47 tipi ağır nakliye helikopterleri de arama kurtarma çalışmalarına katılacak Hava Kuvvetleri personelini Hatay'a taşıyor" Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ve Özel Kuvvetler Komutanlığına ait CH-47 tipi ağır nakliye helikopterlerinin arama kurtarma çalışmalarına katılacak Hava Kuvvetleri personelini Hatay'a taşıdığını açıkladı.

18:29 Deprem bölgesine 5 tır yardım malzemesi ile 10 kişilik aşevi gönderildi Sungurlu Belediyesi, Afşin, Elbistan, Pazarcık ve Hatay olmak üzere deprem bölgesine 5 tır yardım malzemesi, 3 arama kurtarma aracı, 2 kepçe, 1 kamyon, 10 bin kişilik aşevi ile 35 arama kurtarma personeli dualarla uğurlandı.

18:29 Hatay'dan Marmaris'e ilk depremzede aile geldi Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'dan tahliye edilen aralarında çocuklarında bulunduğu 8 kişilik depremzede aile Muğla'nın Marmaris ilçesine getirildi.

18:27 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Afet Yardım Merkezinde Çalışmaları İnceledi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cam Piramit’te bulunan Afet Yardım Merkezi’ndeki çalışmaları inceledi. Antalyalıların deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım seferberliğinin devam ettiğini belirten Başkan Böcek, “Tüm hemşehrilerimize tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” dedi. Başkan Böcek, bir mobil iki sabit olmak üzere 3 aşeviyle Hatay’da yemek dağıtımı yaptıklarını söyledi.

18:22 Enkaz altında kalan antrenör Mustafa Abak ve eşinden acı haber! Minik oğulları mucizevi şekilde hayata tutundu Türkiye Futbol Federasyonu; Şanlıurfa Gençlikspor'un antrenörü ve TÜFAD Şanlıurfa 2. Başkanı olan Mustafa Abak ve eşi Hacer Abak'ın depremde hayatını kaybettiğini duyurdu. Öte yandan deprem sonucu hayatını kaybeden Abak çiftinin oğlu 6 yaşındaki Ahmet Ayaz Abak, Yenişehir Mahallesinde, enkaz altından 48 saat sonra mucizevi bir şekilde kurtarıldı.

18:20 Hatay'da enkaz altında kalan 88 yaşındaki kişi 62 saat sonra kurtarıldı Depremden etkilenen Hatay'da görev yapan Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi, enkaz altında kalan 88 yaşındaki kişiyi 62 saat sonra kurtardı.

18:13 Mansur Yavaş: "Mobil Ekmek Fırınımız Elbistan'da da Üretime Başladı" Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından teyakkuza geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), depremzedeler için ekmek üretiyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Hatay'ın ardından Kahramanmaraş'ta da ekmek üretimine başladıklarını, “Mobil Ekmek Fırınımız Elbistan’da da üretime başladı” sözleriyle duyurdu.

18:08 Türkiye Judo Federasyonu Hatay İl Temsilcisi İbrahim Saday'ın eşi ile depremde vefat ettiği açıklandı Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde, Türkiye Judo Federasyonu Hatay İl Temsilcisi İbrahim Saday'ın eşi, gelini ve torunuyla birlikte hayatını kaybettikleri duyuruldu.

17:41 4 kişilik aile, 8 saat önce döndükleri Hatay'da depremde yaşamını yitirdi KONYA'dan görev yaptıkları Hatay'a döndükten 8 saat sonra depreme yakalanan İşkur memuru Kübra Sarıhan ile matematik öğretmeni eşi Musa Sarıhan ve 2 ve 4 yaşlarındaki çocukları, yaşamını yitirdi.

18:04 60 saattir enkazda bekleyen baba hüznü ve sevinci aynı anda yaşadı Depremde yıkılan 5 katlı bir binanın enkazında mahsur kalan aileden kız çocuğu sağ olarak kurtarılırken, erkek çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

18:03 Burhaniye'den Deprem Bölgesi Hatay'a İş Makineleri Gönderildi Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen iki büyük depremin ardından teyakkuza geçen Burhaniye Belediyesi, afet bölgesi Hatay’a 2 adet iş makinesi gönderdi.

17:51 Kürşad Zorlu: İyi Parti Olarak 124 Tır 11 Kamyon Yardım Malzememiz Bölgeye Ulaştı İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yarın Kahramanmaraş’a gideceğini belirterek “Dün iki uçağımız bölgeye ulaştı, ilk uçak Kahramanmaraş’a ve bu bölgedeki çalışmalara katıldı. Hatay’a 290 kişilik bir uçağımız Adana üzerinden ulaştılar. İYİ Parti olarak 124 tır 11 kamyon yardım malzememiz bölgeye ulaştı. 10 vilayetimize de yardım malzemelerimiz etap etap gitmeye devam ediyor. 26 adet iş makinesi bölgeye ulaştırıldı. Bizzat sahada arama kurtarma ekiplerimizle bunlar faaliyetlerini yürütüyorlar. Yarın Adıyaman’da 2 çadır hastanesi kuruyoruz. Bu hastaneleri bütün vilayetlerde etap etap hızlandıracağız. Bazı misafirhaneler ve görüştüğümüz oteller, bizim temas kurduklarımız da dahil olmak üzere an itibariyle bin 150 yatak kapasitesine ulaştık” dedi.

18:04 Çin Kurtarma Ekibi Hatay Yolunda HATAY, 8 Şubat (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta şehirlerarası otobüsle depremin vurduğu Hatay'a doğru giden Çin kurtarma ekibi görülüyor, 8 Şubat 2023.

17:59 Sarıyer'den Deprem Bölgelerine 12 Bin Yardım Kolisi Gönderildi İstanbul’un Sarıyer ilçesinde yurttaşlar, iki günde topladıkları 12 bin 194 yardım kolisini, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan afet bölgelerine gönderdi.

16:47 Hatay İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi, bölge dron ile görüntülendi - Hatay İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi, bölge dron ile görüntülendi Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesinin yükselmeye devam etmesi dikkat çekti.

17:51 Kürşad Zorlu: İyi Parti Olarak 124 Tır 11 Kamyon Yardım Malzememiz Bölgeye Ulaştı İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yarın Kahramanmaraş’a gideceğini belirterek “Dün iki uçağımız bölgeye ulaştı, ilk uçak Kahramanmaraş’a ve bu bölgedeki çalışmalara katıldı. Hatay’a 290 kişilik bir uçağımız Adana üzerinden ulaştılar. İYİ Parti olarak 124 tır 11 kamyon yardım malzememiz bölgeye ulaştı. 10 vilayetimize de yardım malzemelerimiz etap etap gitmeye devam ediyor. 26 adet iş makinesi bölgeye ulaştırıldı. Bizzat sahada arama kurtarma ekiplerimizle bunlar faaliyetlerini yürütüyorlar. Yarın Adıyaman’da 2 çadır hastanesi kuruyoruz. Bu hastaneleri bütün vilayetlerde etap etap hızlandıracağız. Bazı misafirhaneler ve görüştüğümüz oteller, bizim temas kurduklarımız da dahil olmak üzere an itibariyle bin 150 yatak kapasitesine ulaştık” dedi.

17:50 Hatay'dan Giresun'a acı haber Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Akgün, Hatay'daki depremde hayatını kaybetti.

17:44 Alaşehirli genç öğretmen depremde hayatını kaybetti Hatay'da görev yapan Manisa Alaşehirli genç öğretmen Betül Kocatürk, ikamet ettiği binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

17:41 4 KİŞİLİK AİLE, 8 SAAT ÖNCE DÖNDÜKLERİ HATAY'DA DEPREMDE YAŞAMINI YİTİRDİ KONYA'dan görev yaptıkları Hatay'a döndükten 8 saat sonra depreme yakalanan İşkur memuru Kübra Sarıhan ile matematik öğretmeni eşi Musa Sarıhan ve 2 ve 4 yaşlarındaki çocukları, yaşamını yitirdi.

17:34 Hatay'da enkazdan kızının çıkarılmasını bekleyen baba, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Kahramanmaraş merkezli deprem Hatay'da enkaz altında kalan kızının kurtarılmasını bekleyen imam Adem Dalaslan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Dalaslan, memleketi Yozgat'ta toprağa verildi.

17:38 Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin İçme Suyu Tesisleri İçin Teknik Destek Veren Asat, Yarın Şebekeye Kontrollü Olarak Su Vermeyi Planlıyor Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2 su üretim tesisi ve 1 içme suyu arıtma tesisinin devreye alınması için makine, ekipman ve teknik destek sağladı. ASAT ekipleri, Hatay’da yarın sabah saatlerinde kontrollü olarak şebekeye kullanma suyu verilmesini planlıyor.

17:36 Depremde enkaz altında kalan genç toprağa verildi Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'ın İskenderun ilçesinde oturduğu binanın çökmesiyle hayatını kaybeden Sergen Mudanya, memleketi Alaplı'da toprağa verildi.

17:34 Enkazda kızının kurtarılmasını beklerken kalp krizinden öldü HATAY'da depremde çöken binada kızının kurtarılmasını beklerken enkaz başında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren imam Adem Dalaslan (52), memleketi Yozgat'ta toprağa verildi.

17:27 ORKUT ekibi yabancı uyruklu erkeği 47 saat sonra sağ olarak kurtardı ORKUT ekibi yabancı uyruklu erkeği 47 saat sonra sağ olarak kurtardıHATAY Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Hatay'da çöken bir binada mahsur kalan yabancı uyruklu erkek 47 saat sonra Denizli Orman Arama Kurtarma ekibi tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

17:23 Depremin vurduğu Hatay'da 3 afet birden yaşanıyor Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'ın İskenderun ilçesinde, üç doğal afet birden yaşanıyor.

17:21 Hatay'dan getirilen yabancı uyruklu 31 öğrenci, Sakarya'daki yurtlara yerleştirildi Hatay'ın İskenderun ilçesinde eğitim gören uluslararası 31 öğrenci, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirildi.

17:15 İSKENDERUN'DA 15 YAŞINDAKİ GÜL, 53 SAAT SONRA KURTARILDI KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin üçüncü gününde Tekirdağ Belediyesi'nin itfaiyesi ekipleri, Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir binanın enkazında yaptıkları çalışmada 15 yaşındaki Gül isimli kız çocuğunu, depremden 53 saat sonra sağ olarak kurtardı.

17:10 HATAY'A GELEN MADENCİLER ENKAZ BÖLGELERİNE YÖNLENDİRİLDİ KAHRAMANMARAŞ merkezli iki depremde büyük enkazların oluştuğu Hatay'a, askeri uçaklarla Türkiye'nin farklı noktalarından madenciler ulaştırıldı.

17:05 Özyurtlar Holding, iş makinelerini afet bölgesine gönderdi Özyurtlar Holding, elindeki tüm iş makinelerini ve çeşitli yardım malzemelerini Hatay'a ulaştırmak üzere harekete geçti.

17:04 Hatay'da çalışmalar hızlandı, vatandaşlar enkazdan kurtarılıyor Hatay'da deprem nedeniyle yıkılan binalarda mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından kurtarılırken, çalışmalar hız kazandı.

16:57 Hatay'da UMKE, bir erkek ve kadını enkazdan sağ çıkardı Hatay'da enkaz altında kalan 40 yaşındaki Yasemin Karaoğlan ile 65 yaşındaki Recep Gümüş, Burdur'dan giden UMKE ekiplerinin katıldığı kurtarma çalışmasında enkazdan sağ çıkarıldı.

16:55 HATAY'DA ENKAZ ALTINDA KALAN ANNE VE 3 ÇOCUĞU, NİĞDE'DE TOPRAĞA VERİLDİ KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde enkaz altında kalan Emel (46) ve çocukları Burak İlyas (26), Buket (24) ile Muhammet Altın'ın (12) cenazeleri, Niğde'de toprağa verildi.

16:52 Üniversiteli Merve, depremde hayatını kaybeden anne-baba ve kardeşlerini toprağa verdi KAHRAMANMARAŞ merkezli iki depremde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan 5 katlı apartmanda hayatını kaybeden Mustafa Sarıkaya, eşi Hatice Safa, kızı Miraç Rabia (19) ve oğlu Şükrü Safa Sarıkaya (11), toprağa verildi.

16:48 Hatay'da enkaz altında kalan kişi 58 saat sonra kurtarıldı Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK), Hatay'da enkaz altında kalan kişiyi depremin 58. saatinde kurtardı.

16:47 Hatay İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi, bölge dron ile görüntülendi - Hatay İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi, bölge dron ile görüntülendi Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesinin yükselmeye devam etmesi dikkat çekti.

16:46 Depremde vefat eden hemşire ve bebeği defnedildi Depremde göçük altında kalarak vefat eden hemşire ve bebeği Konya'nın Ereğli ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

16:46 Antakya'da depremin hasarı havadan görüntülendi KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin Hatay'ın Antakya ilçesinde verdiği hasar havadan görüntülendi.