Hatay Kırıkhan'da tıra çarpan minibüs devrildi, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde park halindeki tıra çarpan minibüs devrildi ve sürücü yaralandı. 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin sevk edildiği kaza yerinde yaralanan sürücü, Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde park halindeki tıra çarpması sonucu devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.
N.K. idaresindeki 34 NTL 813 plakalı minibüs, Kırıkhan-Antakya kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde park halindeki tıra çarpıp devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü N.K, sağlık personelince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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