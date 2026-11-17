Erzurum’da bir gelinlik mağazasında, iş yeri sahibinin şaka amacıyla komşusuna doğrulttuğu pompalı tüfek ateş aldı. Karnından vurulan 23 yaşındaki esnaf hayatını kaybederken, tutuklanan şüphelinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

ŞAKA DİYE DOĞRULTTU, TÜFEK ATEŞ ALDI

Kevelciler Caddesi’ndeki gelinlik mağazasında 7 Kasım günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, bitişikteki iş yerinin sahibi Emirhan Kabanlı, Hakkıhan Gez’in mağazasına geldi. İkili bir süre gülerek sohbet etti. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Gez, kapıyı açıp dışarı çıkmak üzere olan Kabanlı’ya “içi boş” dediği pompalı tüfeği doğrultarak tetiğe bastı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Silahın ateş alması sonucu Kabanlı karnından vuruldu. Kapının önüne düşen Kabanlı’nın yardımına Gez ve bölgedeki diğer esnaf koştu. Özel araçla Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Kabanlı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan Gez, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gez, çıkarıldığı mahkeme tarafından “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

"TÜFEĞİN BOŞ OLDUĞUNU SANIYORDUM"

Hakkıhan Gez’in ifadesi ortaya çıktı. Tüfeğin dolu olduğunu bilmediğini öne süren Gez, ifadesinde olay anını şöyle anlattı:

“Emirhan dükkanın kapısındayken masanın altında bulunan ruhsatlı tüfeğimi çıkarttım ve Emirhan’a doğrulttum. Emirhan, ‘silah boş zaten’ dedi. Ben tüfeğin içerisinde fişek olmadığını düşünerek tetiği çektim. Emirhan dükkanın önünde yere düştü. Yanına koştum. Karnından yaralanmıştı. Elime geçen bir bezle Emirhan’ın karnındaki yarasına tampon yaptım. Çevredekilere ambulans ve polisi aramalarını söyledim.”

"ABİ HAKKINI HELAL ET"

Kabanlı’nın kendisine son sözlerini aktaran Gez, “Emirhan, müdahale ettiğim sırada bana ‘Abi hakkını helal et’ dedi. Ben de ona ‘saçma saçma konuşma, iyi olacaksın inşallah’ diye cevap verdim. Daha sonra ambulansı beklemeden özel bir araçla Emirhan’ı hastaneye götürdüler” ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR ŞAKA YAPTIĞIM İÇİN PİŞMANIM"

Tüfeği iş yerinde bulundurma nedenini de anlatan Gez, şunları söyledi:

“Tüfeğimi yaklaşık 2 yıl önce almıştım. Önceden evde duruyordu. 6 ay önce çocuğum oldu. Eve gelen giden çok olduğundan daha güvenli olur diye işyerime getirdim. Tüfeği en son bir süre önce araziye gittiğimde doldurmuştum. Olay günü tüfeğin dolu olduğunu bilmiyordum. Ben Emirhan’a şaka olsun diye tüfeği doğrulttum. Böyle bir şaka yaptığım için pişmanım.”