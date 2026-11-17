Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan ve kendisini "Dünyanın en çok aranan sevgilisi" olarak tanıtan Hollandalı OnlyFans modeli Vera Dijkmans, ABD'de göçmenlik polisi tarafından gözaltına alındı. Bir dönem sevgili bulmak için açtığı ilana 5 bin başvuru alan 29 yaşındaki modelin sınır dışı edilme ihtimaliyle karşı karşıya olduğu öne sürüldü. Ailesi, Dijkmans'ın tutulduğu merkezde kötü koşullara maruz kaldığını belirterek yardım çağrısında bulundu.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

ABD ve Hollanda basınında yer alan haberlere göre Vera Dijkmans, 11 Kasım'da Miami'den New Jersey'deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na ulaştıktan sonra ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekipleri tarafından gözaltına alındı.

New York'ta düzenlenecek bir UFC etkinliğine katılmak üzere seyahat ettiği belirtilen model, ailesinin açıklamasına göre Newark yakınlarındaki Delaney Hall göçmenlik gözaltı merkezine götürüldü.

Instagram'da yaklaşık 5,7 milyon takipçisi bulunan Dijkmans'ın gözaltına alınma gerekçesine ilişkin ABD makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

MAHKEME ÇAĞRISINI KAÇIRDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Dijkmans'ın annesi Marianne, kızının ABD'de B-2 tipi turist vizesiyle bulunduğunu ve kalıcı oturum izni almak için Green Card başvurusu yaptığını söyledi.

Annesinin iddiasına göre Dijkmans, sürekli seyahat ettiği için göçmenlik mahkemesinden gönderilen çağrı mektubunu alamadı ve duruşmaya katılamadı.

Modelin kız kardeşi Iza ise kaçırılan mahkeme tarihi nedeniyle hakkında sınır dışı kararı bulunduğunun kendilerine bildirildiğini öne sürdü.

B-2 tipi turist vizesi ABD'de çalışma izni sağlamazken Dijkmans'ın vize koşullarını ihlal edip etmediği henüz netlik kazanmadı.

"ALTI GÜNDÜR GÜN IŞIĞI GÖRMEDİ"

Ailesi, ünlü modelin tutulduğu gözaltı merkezindeki koşullara ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

Kız kardeşi Iza'nın açıklamalarına göre Dijkmans, 12 kadınla aynı koğuşu paylaşıyor. Yatakların rahatsız, yemeklerin yetersiz ve hijyen koşullarının kötü olduğunu belirten aile, modelin pencerelerin kapalı olması nedeniyle altı gündür gün ışığı göremediğini ileri sürdü.

Annesi Marianne ise kızının gözaltı merkezinde oldukça zor durumda olduğunu belirterek yaşadıkları karşısında endişe duyduğunu ifade etti. Ailenin aktardığı koşullara ilişkin iddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

5 BİN KİŞİ SEVGİLİSİ OLMAK İÇİN BAŞVURMUŞTU

Vera Dijkmans, 2023 yılında kendisine sevgili bulmak amacıyla başlattığı sıra dışı kampanyayla uluslararası basında yer almıştı.

Kendisini "Dünyanın en çok aranan sevgilisi" olarak tanıtan modelin başvuru formuna yaklaşık 5 bin erkek yanıt vermişti. Ancak Dijkmans'ın bu başvuruların ardından bir ilişkiye başlamadığı bildirilmişti.

Lüks otellerdeki yaşamı ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan modelin şimdi göçmenlik gözaltı merkezinde tutulması, dış basında geniş yer buldu.

SINIR DIŞI EDİLME İHTİMALİ BULUNUYOR

Ailesinin verdiği bilgilere göre Dijkmans'ın hukuki durumu belirsizliğini koruyor. Modelin sınır dışı edilmesi, başka bir gözaltı merkezine nakledilmesi veya göçmenlik mahkemesindeki süreci beklemek üzere serbest bırakılması ihtimaller arasında bulunuyor.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Dijkmans'ın durumundan haberdar olduğunu ve konsolosluk desteği sağlandığını açıkladı. ABD göçmenlik makamlarının ise gözaltının gerekçesine ilişkin kamuoyuna ayrıntılı bilgi vermediği bildirildi.