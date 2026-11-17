Türk halk müziğinin tanınan isimlerinden Yavuz Bingöl'den sevenlerini endişelendiren haber geldi. Safra kesesinde taş tespit edilen sanatçı, İstanbul'daki Başkent Üniversitesi Altunizade Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAFRA KESESİ ALINACAK

Hastanede yapılan kontrollerin ardından doktorlar, Bingöl'ün safra kesesinin alınmasına karar verdi. Sanatçının ameliyatının gece saatlerinde gerçekleştirilmesinin planlandığı öğrenildi.

TEMMUZ AYINDA DA RAHATSIZLANMIŞTI

Yavuz Bingöl, temmuz ayında da safra kesesindeki rahatsızlık nedeniyle Malatya'daki konserini iptal etmişti. O dönemde yaptığı açıklamada sağlık durumunun ciddi olmadığını belirten sanatçı, safra kesesini ameliyatla aldırmayı planladığını söylemişti.

Bingöl'ün ameliyatının ardından sağlık durumuna ilişkin yapılacak açıklama bekleniyor.