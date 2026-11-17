UEFA Uluslar A Ligi'ndeki son karşılaşmaların tamamlanmasıyla birlikte A Milli Futbol Takımımızın ligdeki kaderi netleşti. Fransa mağlubiyetinin ardından ligde kalabilmek ve play-off bileti alabilmek için diğer gruplardaki sonuçları bekleyen Ay-Yıldızlılar, aradığı mucizeyi bulamayarak bir alt lige düştü.

A MİLLİ TAKIMIMIZ KÜME DÜŞTÜ

Milli Takımımızın play-off hattına tutunabilmesi için iki zorlu senaryonun aynı anda gerçekleşmesi gerekiyordu. İlk olarak Çekya'nın Hırvatistan'a mağlup olması, ardından ise Sırbistan'ın Yunanistan karşısında en az 5 farklı yenilgi alması şarttı. Hırvatistan'ın Çekya'yı 2-1 mağlup etmesiyle ilk beklenti karşılansa da, Sırbistan'ın Yunanistan'a 1-0 yenilerek 5 farkla kaybetmemesi üzerine Ay-Yıldızlıların Uluslar B Ligi'ne düşmesi kesinleşti.

MİLLİLER PUAN ALAMADI

Organizasyon tarihinde ilk kez en üst seviye olan A Ligi'nde boy gösteren Milliler, zorlu grupta istediği sonuçları alamadı. Fransa, İtalya ve Belçika ile kozlarını paylaşan A Milli Takım, oynadığı 6 maçtan da mağlubiyetle ayrılarak grubu 0 puanla son sırada tamamladı. Ay-Yıldızlı ekip bu süreçte rakip filelere 4 gol gönderirken, kalesinde ise 15 gol gördü.

GÖZLER EURO 2028 KURASINDA

Uluslar Ligi defterini kapatan A Milli Futbol Takımı'nda artık yeni hedef EURO 2028 Elemeleri olacak. Mart ayında başlayacak eleme maçları öncesinde Millilerin grup rakipleri, 6 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.