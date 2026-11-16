Gabriel Sara'ya Türk futbol tarihinde görülmemiş tarihi bonservis - Son Dakika
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Gabriel Sara'ya Türk futbol tarihinde görülmemiş tarihi bonservis

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Gabriel Sara\'ya Türk futbol tarihinde görülmemiş tarihi bonservis
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Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, İngiltere ve İtalya'nın önde gelen kulüplerinin transfer radarında. Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncu için 45-50 milyon Euro arasında rekor bir bonservis bedeli belirledi. Bu rakamla satış gerçekleşirse, Sara Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olacak.

Galatasaray’ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, sergilediği etkileyici performansla Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin transfer listesine girdi. Sarı-kırmızılı yönetim, 27 yaşındaki yıldız futbolcu için Türk futbol tarihine geçecek rekor bir bonservis bedeli belirledi.

İNGİLTERE VE İTALYA'DAN TAKİP EDİLİYOR

Özellikle İngiltere ve İtalya’dan ciddi talipleri bulunan Gabriel Sara, Avrupa kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor. İngiltere Premier Lig'den Aston Villa, Brighton, Newcastle United ve Everton’ın yanı sıra İtalya Serie A temsilcileri Roma ve Napoli’nin de Brezilyalı orta sahayı radarına aldığı ifade ediliyor.

Gabriel Sara'ya Türk futbol tarihinde görülmemiş tarihi bonservis

45-50 MİLYON EURO BANDINDA BEKLENTİ

Avrupa'dan gelen yoğun ilgi sonrası kararını veren Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncusu için kapıyı yüksekten açtı. Sarı-kırmızılıların, 45 ile 50 milyon euro bandında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Transferin bu rakamlarla net bir bonservis bedeli karşılığında tamamlanması halinde Gabriel Sara, hem Galatasaray'ın hem de Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncu satışı olarak kayıtlara geçecek.

Gabriel Sara'ya Türk futbol tarihinde görülmemiş tarihi bonservis

15 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında tüm kulvarlarda 15 resmi müsabakada görev alan Gabriel Sara, 2 gol atarken 6 da asist yaparak takımına toplam 8 gollük doğrudan katkı sağladı.

Gabriel Sara'ya Türk futbol tarihinde görülmemiş tarihi bonservis
GalatasarayİngiltereİtalyaFutbolSporSon Dakika

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