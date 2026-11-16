Selçuk İnan, Okan Buruk\'un Türk yıldızını istiyor

Trendyol Süper Lig’de Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda ilerleyen Kocaelispor, devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı.

GÖZLER KAZIMCAN KARATAŞ TRANSFERİNDE

Kadrosundaki yabancı kontenjanını zorlamak istemeyen yeşil-siyahlı yönetim, sol bek pozisyonu için rotayı Galatasaray’da forma giyen Kazımcan Karataş’a çevirdi.

SELÇUK İNAN'IN ÖNCELİĞİ OLDU

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan’ın, Süper Lig tecrübesi ve yüksek dinamizmi nedeniyle 23 yaşındaki futbolcuyu kendi pas oyununa oldukça uygun bir profil olarak gördüğü öğrenildi. Hem yerli statüsünde oynaması hem de teknik heyetin olumlu raporu doğrultusunda Kazımcan Karataş, transfer listesinin ilk sırasına yerleşti.

GALATASARAY'DAN AYRILMAYA SICAK

Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon istediği süreleri bulamayan genç sol bek, ligde yalnızca 3 maçta toplam 27 dakika sahada kalabildi. Düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen ve bu talebini Galatasaray yönetimine ileten Kazımcan Karataş’ın, ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu belirtiliyor.