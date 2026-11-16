Galatasaray\'dan ayrılıyor mu? İlkay Gündoğan geleceğine dair son noktayı koydu

Galatasaray'da bu sezon beklediği forma süresini bulmakta zorlanan tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, geleceğiyle ilgili merak edilen sorulara açıklık getirdi. 36 yaşındaki yıldız futbolcu, kış transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşünmediğini vurgularken, kariyerini 2027 yazından sonra da sürdürme hedefinde olduğunu açıkladı.

"BAŞARIDAN SON DERECE MUTLUYUM''

Sky Sport'a açıklamalarda bulunan İlkay Gündoğan, "Kimse az ya da hiç oynamadığı zaman tamamen memnun olmaz. Ancak takımımızın şu anda yakaladığı başarıdan dolayı son derece mutluyum. Her hafta sahaya çıkmak için büyük bir istek duyuyorum." dedi.

''TAKIMDAN AYRILMAK GÜNDEMDE DEĞİL''

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan İlkay Gündoğan, sezon ortasında erken bir vedanın söz konusu olmadığını ifade etti. Kış transfer dönemine kapıları kapatan Gündoğan, "Şu anda erken bir ayrılık üzerinde düşünmüyorum. Kış transfer döneminde takımdan ayrılmak benim için gündemde değil. Gelecek yaz Galatasaray ile yeni kupalar kazanmak istiyorum." sözlerini sarf etti.

''KENDİMİ FİT HİSSEDİYORUM''

Kariyerine 2027 yazından sonra da devam etmek istediğini dile getiren yıldız futbolcu, "Şimdiden net olarak söyleyebileceğim şey, gelecek yazdan sonra da profesyonel futbol oynamaya devam etmek istediğim. Kendimi şu anda son derece fit hissediyorum. Yeniden forma şansı bulduğumda hazır olacağım. Bunun dışındaki her şey benim kontrolümde değil." ifadelerini kullandı.