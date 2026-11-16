Galatasaray'dan ayrılıyor mu? İlkay Gündoğan geleceğine dair son noktayı koydu - Son Dakika
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Galatasaray'dan ayrılıyor mu? İlkay Gündoğan geleceğine dair son noktayı koydu

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Galatasaray\'dan ayrılıyor mu? İlkay Gündoğan geleceğine dair son noktayı koydu
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Galatasaray\'dan ayrılıyor mu? İlkay Gündoğan geleceğine dair son noktayı koydu
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Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan İlkay Gündoğan, geleceğine ilişkin konuştu. Kış transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşünmediğini belirten tecrübeli futbolcu, 2027 yazından sonra da profesyonel futbol kariyerini sürdürmek istediğini ifade etti.

Galatasaray'da bu sezon beklediği forma süresini bulmakta zorlanan tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, geleceğiyle ilgili merak edilen sorulara açıklık getirdi. 36 yaşındaki yıldız futbolcu, kış transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşünmediğini vurgularken, kariyerini 2027 yazından sonra da sürdürme hedefinde olduğunu açıkladı.

"BAŞARIDAN SON DERECE MUTLUYUM''

Sky Sport'a açıklamalarda bulunan İlkay Gündoğan, "Kimse az ya da hiç oynamadığı zaman tamamen memnun olmaz. Ancak takımımızın şu anda yakaladığı başarıdan dolayı son derece mutluyum. Her hafta sahaya çıkmak için büyük bir istek duyuyorum." dedi. 

Galatasaray'dan ayrılıyor mu? İlkay Gündoğan geleceğine dair son noktayı koydu

''TAKIMDAN AYRILMAK GÜNDEMDE DEĞİL''

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan İlkay Gündoğan, sezon ortasında erken bir vedanın söz konusu olmadığını ifade etti. Kış transfer dönemine kapıları kapatan Gündoğan, "Şu anda erken bir ayrılık üzerinde düşünmüyorum. Kış transfer döneminde takımdan ayrılmak benim için gündemde değil. Gelecek yaz Galatasaray ile yeni kupalar kazanmak istiyorum." sözlerini sarf etti. 

Galatasaray'dan ayrılıyor mu? İlkay Gündoğan geleceğine dair son noktayı koydu

''KENDİMİ FİT HİSSEDİYORUM''

Kariyerine 2027 yazından sonra da devam etmek istediğini dile getiren yıldız futbolcu, "Şimdiden net olarak söyleyebileceğim şey, gelecek yazdan sonra da profesyonel futbol oynamaya devam etmek istediğim. Kendimi şu anda son derece fit hissediyorum. Yeniden forma şansı bulduğumda hazır olacağım. Bunun dışındaki her şey benim kontrolümde değil." ifadelerini kullandı. 

Galatasaray'dan ayrılıyor mu? İlkay Gündoğan geleceğine dair son noktayı koydu
İlkay GündoğanGalatasarayFutbolSporSon Dakika

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