Sarıgül Ailesi'ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi - Son Dakika
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Sarıgül Ailesi'ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi

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Sarıgül Ailesi\'ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
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Sarıgül Ailesi\'ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Mustafa Sarıgül ve ailesi hakkında yürüttüğü kara para aklama soruşturmasında, 13 Kasım'da gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden yakalanan 15'i bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u için tutuklama, 6'sı için adli kontrol istendi.

Mustafa Sarıgül ve ailesiyle ilgili kara para aklama iddiası kapsamında başlatılan soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 13 Kasım'da 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 15'i yakalanarak gözaltına alınırken 2 kişinin yurt dışında, 2 kişinin ise yurt içinde firari olduğu öğrenilmişti.

9 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 9'u hakkında tutuklama, 6'sı hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi. Savcılığın taleplerinin ardından 15 şüpheli, karar verilmek üzere hakimliğe sevk edildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti. Açıklamada, müştekilerin "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLANAN İSİMLER 

TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirileceği ve soruşturma işlemlerinin devam edeceği kaydedilmişti.

Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün, Emir Sarıgül, Çağlar Sezgin, Cihan Tunç, Ümit İlker Avcı, Sofu Altınbaş, Ramazan Argün, İbrahim Avcı, Zülfü Sümer, Abdulkadir Sezgin, Aynur Aydın, Davut Kaymak, Ahmet Meriç ve Altuğ Altunbaş Sürer tutuklanmıştı. Sonrasında Emir Sarıgül, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmişti.

Şüpheliler Metin Mevlüt Sarıgül, Mehmet Meriç, Ömer Hürriyet Büken, Ömer Yazıcı, Süreyya Kurtalan, Zeynep Sarısoy, Berrak Çetinkaya, Cemil Vasken Barın ve Uğur Kurtulan adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında da "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

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Okurların en beğendiği yorum

“kim suç işliyorsa bedelini ödesin ister bakan ister vekil o kadar”

Tüm yorumlar (7)
Mustafa SarıgülİstanbulGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Fuat Keleş Fuat Keleş:
    kim suç işliyorsa bedelini ödesin ister bakan ister vekil o kadar 12 0 Yanıtla
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Peki Yeni Parti li ve CHP li Mustafa Sarıgül ne zaman tutuklanacak 10 0 Yanıtla
  • pusatalfa pusatalfa:
    Milletin vekili milletine bunu yaparsa, gerisi neler yapmaz. Mide bulandırıcı bir şey iğrenç 5 0
    sade vatandaş sade vatandaş:
    iyi güzel doncular etrafındaki çember daralıyorda foncular etrafındaki çemberde tık yok aynı genişlik ve bollukta olduğu gibi duruyor. 0 6
    Metin Yalcin Metin Yalcin:
    Sütlâç vatandaş 130 tutuklu 457 tespit edilmiş tutuklanma adayı foncu var şey gibi biliyorsun ama yinede konuşuyorsun 3 0
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Peki Mustafa Sarıgül ne zaman tutuklanacak 5 0 Yanıtla
  • Nazif Dayikaraca Nazif Dayikaraca:
    Erzincanlı hemşerilerinden ses yok yazıklar olsun. 2 0
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