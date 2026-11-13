Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 15 şüpheli yakalandı, 2 firari aranıyor - Son Dakika
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Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 15 şüpheli yakalandı, 2 firari aranıyor

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sarıgül ailesine yönelik soruşturmasında rüşvet ve mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 15 şüpheli yakalandı, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 15 şüpheli yakalanırken, 2 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturmada "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "rüşvet" suçlamalarıyla 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

15 şüpheli yakalandı

Operasyonda yakalanan şüphelilerin isimleri şöyle:

"Ahmet Tunç Akan, Sibel Aslanbaş, Arda Ali Can, Rıza Selim Demir, Hülya Turan, Meltem Ülgez, Elif Gülhan Eskicioğlu, Gamze Kılınç Büyük, Alper Gündüz, Ramazan Elmas, Burak Çelebi, Mustafa Körpe, Yılmaz Güney, Remzi Onuk ve Emin Eres."

Hakkında gözaltı kararı bulunan Ç.K. ve H.M. isimli 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı3. SayfaAdliyeGüncelSon Dakika

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