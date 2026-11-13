Seferler iptal, uyarılar peş peşe! İstanbul dahil 11 ilde fırtına alarmı: İGDAŞ bile uyardı - Son Dakika
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Seferler iptal, uyarılar peş peşe! İstanbul dahil 11 ilde fırtına alarmı: İGDAŞ bile uyardı

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Seferler iptal, uyarılar peş peşe! İstanbul dahil 11 ilde fırtına alarmı: İGDAŞ bile uyardı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil Marmara Bölgesi’ndeki 11 il için bugüne yönelik sarı kodlu fırtına uyarısı yaptı. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte lodosun kısa süreli hamlelerle saatte 60 ila 90 kilometre hıza ulaşabileceğini ve fırtınanın cumartesi öğle saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi. Lodos nedeniyle bazı deniz seferleri iptal edildi.

Marmara Bölgesi’nde dün etkisini artıran lodos, bugün fırtınaya dönüşüyor. İstanbul başta olmak üzere 11 ilde ulaşımda aksama, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

11 İLE SARI KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre Marmara Bölgesi’nde güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın bu sabahtan itibaren kuvvetini artırması bekleniyor. Rüzgarın saatte 60 ila 90 kilometre hızla fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Sarı kodlu uyarı İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Yalova’yı kapsıyor.

AKOM: FIRTINA CUMARTESİ ÖĞLEYE KADAR SÜRECEK

AKOM’un açıklamasına göre İstanbul’da dün başlayan lodos bugün güçleniyor. Güney yönlerden saatte 30 ila 65 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgarın, kısa süreli hamlelerle saatte 60 ila 90 kilometreye ulaşabileceği belirtildi. AKOM, fırtınanın cumartesi öğle saatlerine kadar etkili olmasını bekliyor.

AKOM’un haftalık raporuna göre cumartesi günü kent genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışın ardından hava sıcaklıklarının belirgin şekilde düşeceği tahmin ediliyor. İstanbul’da bugün en yüksek sıcaklığın 21 derece civarında olması bekleniyor.

BALKON VE TERASLARA DİKKAT

AKOM, vatandaşlardan balkon ve teraslardaki saksı, sandalye gibi eşyaları sabitlemelerini istedi. Zorunlu olmadıkça ağaç, reklam panosu ve inşaat alanlarının yakınında durulmaması önerildi. Motosiklet ve bisiklet kullanıcılarının ani rüzgar hamlelerine karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

İGDAŞ’TAN KARBONMONOKSİT UYARISI

İstanbul Gaz Dağıtım AŞ (İGDAŞ), lodosun bacalı cihazlarda baca gazının geri tepmesine ve karbonmonoksit zehirlenmesine yol açabileceği konusunda uyardı. Havalandırma menfezlerinin kapatılmaması istendi. Bacalı kombi, şofben ve sobaların uyumadan önce kapatılması, bu cihazların çalıştığı odalarda uyunmaması gerektiği hatırlatıldı.

DENİZ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Lodos, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün yapılması planlanan 10 seferin iptal edildiğini duyurdu. İptaller Mudanya, Kabataş ve Armutlu hatlarını kapsıyor.

İBB Şehir Hatları da dün ikinci bir duyuruya kadar bazı seferleri iptal etmişti. Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası ve Maltepe-Adalar hatlarında seferler yapılamıyor. Aşiyan-Üsküdar seferleri ise yalnızca Bebek-Üsküdar arasında yapılıyor. Yenikapı-Atatürk Havalimanı-Kirazlı metro hattında da dün, güzergah dışındaki enerji hattına devrilen ağaç nedeniyle bir süre aksama yaşandı.

OKULLARDA EĞİTİM SÜRÜYOR

İstanbul ve Bursa valilikleri sabah saatleri itibarıyla eğitime ara verildiğine ilişkin bir açıklama yapmadı. Okullarda eğitim normal programında sürüyor.

DENİZLERDE DE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji; Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Kuzey Ege’de fırtına, Doğu Karadeniz ve Güney Ege’de ise fırtınamsı rüzgar beklendiğini bildirdi. Vatandaşlar ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı uyarıldı.

YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak bekleniyor. Sakarya, Yalova, Manisa, Isparta, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Sinop çevreleri ile Burdur’un doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Diğer bölgelerde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Kuzey ve doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması bekleniyor. İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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