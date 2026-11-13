Şehit haberi gelince Mustafa Ceceli\'nin konseri yarıda kesildi

Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlamalarında sahne alan Mustafa Ceceli'nin konseri, Malatya'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazası haberinin ardından yarıda kesildi. Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar sahneye çıkarak acı haberi duyururken, ünlü şarkıcı da seyircilere yeniden buluşma sözü vererek konser alanından ayrıldı.

VALİ SAHNEYE ÇIKIP ACI HABERİ DUYURDU

Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen konserde sahneye çıkan Vali Taşolar, 4 askerin şehit olduğu haberini aldığını belirterek programın sonlandırılmasını istedi. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Taşolar, katılımcılardan anlayış beklediğini ifade etti.

MUSTAFA CECELİ'DEN DUYGULANDIRAN VEDA

Konserin sona ermesinin ardından Mustafa Ceceli, "Şehitlerimizin mekanları cennet olsun, Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu salondaki değerli misafirlerimiz, sizlerle tekrar buluşmanın sözünü vererek aranızdan ayrılıyorum. Allah'a emanet olun." sözleriyle sahneden ayrıldı.