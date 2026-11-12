Şehidin Hatay’daki ailesine acı haber verildi

Şehit ailelerine Malatya'daki helikopter kazasının ardından acı haberler ulaşmaya başladı. Hatay ve Kayseri'deki baba ocaklarında büyük üzüntü yaşanırken, şehitlerin ailelerine ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı.

MALATYA'DAKİ HELİKOPTER KAZASINDA 4 ASKER ŞEHİT OLDU

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen askeri helikopter kazası, Türkiye'yi yasa boğdu. Milli Savunma Bakanlığına ait S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu. Kazanın ardından şehitlerin kimliklerine ilişkin bilgiler ailelerine ulaştırılmaya başlandı. Hatay ve Kayseri'de şehadet haberlerinin ulaştığı evlerde hüzün hakim oldu.

ŞEHİT HÜSEYİN ZEHİR'İN HATAY'DAKİ BABA OCAĞINA ACI HABER ULAŞTI

Helikopter kazasında şehit olan askerlerden 34 yaşındaki Astsubay Hüseyin Zehir'in şehadet haberi, Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Evli ve bir çocuk babası olan Zehir'in şehadet haberinin ardından yakınları baba ocağına akın etti. Acı haberi alan aile üyeleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Şehit Zehir'in geride eşi ve bir çocuğunu bırakması, yaşanan acıyı daha da derinleştirdi.

KAYSERİ'DEKİ BABA EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehadet haberinin ulaştığı bir diğer adres ise Kayseri oldu. Kazada şehit düşen Uçak Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in (28) acı haberi, Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi 3541'inci Sokak'ta bulunan ailesine verildi. Haberin ardından şehit Önder'in baba evine Türk bayrağı asıldı. Genç yaşta şehit olan Önder'in ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, geride bıraktığı ailesine ilişkin ayrıntılar da yürekleri burktu.

9 AYLIK KIZI BABASIZ KALDI

Şehit Serkan Önder'in Öznur Önder ile evli olduğu ve Gökçe adında henüz 9 aylık bir kızının bulunduğu belirtildi. 28 yaşındaki astsubayın şehadet haberiyle birlikte Kayseri'deki baba ocağında hüzün hâkim oldu. Henüz bir yaşına bile basmayan Gökçe'nin babasız kalması, kazanın geride bıraktığı acı tablolardan biri oldu.

ŞEHİT AİLELERİNİN EVLERİNDE HÜZÜN HÂKİM

Malatya'da meydana gelen helikopter kazasının ardından acı haberlerin ulaştığı Hatay ve Kayseri'de şehit ailelerinin yakınları baba ocaklarına gelmeye başladı. Hatay'da 34 yaşındaki Hüseyin Zehir'in, Kayseri'de ise 28 yaşındaki Serkan Önder'in aileleri büyük bir acıyla karşı karşıya kaldı. Her iki şehidin de evli ve çocuk sahibi olması, geride kalan ailelerin yaşadığı kaybın ağırlığını bir kez daha ortaya koydu.