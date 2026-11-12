İşte Malatya'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri - Son Dakika
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İşte Malatya'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri

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İşte Malatya\'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
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İşte Malatya\'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
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Malatya'da düşen S-70 Sikorski tipi helikopterde şehit düşen askerlerimizin isimleri belli oldu. Kahreden olayda, Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit oldu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir helikopter kaza kırıma uğradı. Helikopterin, S-70 Sikorski tipi askeri helikopter olduğu öğrenildi. Helikopterin düştüğü bölgede yangın çıkarken, alevler yakındaki bir eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale edip söndürdü. Kazada 4 askerimiz şehit oldu.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Şehitlerimizin isimleri de açıklandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre kazada şehit olan askerlerimiz şu şekilde:

İşte Malatya'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri

4 ASKERİMİZ ŞEHİT

Milli Savunma Bakanlığı yapılan açıklamada, "S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya’da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’mize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz." 

Kazaya ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 1 başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

İşte Malatya'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Helikopterin kaza kırıma uğramaına ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olaya ilişkin bir başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

İşte Malatya'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri

S-70 TİPİ HELİKOPTER

Sikorsky S-70, ABD merkezli Sikorsky Aircraft tarafından geliştirilen, çift motorlu ve orta sınıf çok maksatlı bir askeri genel maksat helikopteri ailesidir. 1970'lerin sonunda ABD Ordusu'nun ünlü UH-60 Black Hawk (Kara Şahin) platformu temel alınarak tasarlanan S-70 serisi, özellikle uluslararası ihracat pazarları için üretilen modelleri kapsar. Dayanıklı gövde yapısı, balistik korumalı kritik sistemleri ve zorlu arazi ile hava koşullarında yüksek manevra kabiliyeti sunan çift turboşaft motoru sayesinde modern orduların en güvenilir hava platformlarından biri haline gelmiştir.

İşte Malatya'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri

Askeri harekâtlarda çok yönlü görev profiliyle öne çıkan S-70; taktik personel nakliyesi (tam teçhizatlı 11-14 asker), harici kargo taşıma, tıbbi tahliye (MEDEVAC), arama-kurtarma (SAR) ve komuta-kontrol gibi pek çok kritik rolde kullanılır. Deniz kuvvetleri için geliştirilen S-70B Seahawk gibi özelleşmiş varyantları ise denizaltı savunma harbi (ASW) ve su üstü harbi görevlerinde etkin rol oynar. Türkiye dahil dünya genelinde 30'dan fazla ülkenin envanterinde aktif olarak görev yapan platform, Türkiye'de TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülen "Genel Maksat Helikopteri Projesi" kapsamında T70 adıyla yerli aviyonik ve sistemlerle donatılarak lisans altında üretilmiştir.

İşte Malatya'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
İşte Malatya'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
İşte Malatya'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
İşte Malatya'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
İşte Malatya'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
İşte Malatya'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
İşte Malatya'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
İşte Malatya'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
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