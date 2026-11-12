Guardiola geri dönüş yolunda! Yeni talibi herkesi çok şaşırtacak - Son Dakika
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Guardiola geri dönüş yolunda! Yeni talibi herkesi çok şaşırtacak

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Guardiola geri dönüş yolunda! Yeni talibi herkesi çok şaşırtacak
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Manchester United'ın teknik direktör arayışında Mauricio Pochettino'yu gündeme alması sonrası ABD Futbol Federasyonu, olası ayrılığa karşı Pep Guardiola'yı bir numaralı aday olarak belirledi. Guardiola'nın teknik direktörlüğe dönmeye hazır olduğu ve ABD'den gelecek teklife sıcak baktığı belirtildi.

Manchester United'da yaşanan teknik direktör değişimi, gözleri ABD Milli Takımı'na ve dünyaca ünlü çalıştırıcı Pep Guardiola'ya çevirdi.

ABD MİLLİ TAKIMI'NDA GUARDIOLA SESLERİ

Michael Carrick ile yollarını ayıran İngiliz devi Manchester United, teknik direktörlük koltuğu için ABD Milli Takımı'nı çalıştıran Mauricio Pochettino'yu gündemine aldı. Pochettino'nun Ada'ya dönme ihtimalinin belirmesi üzerine ABD Futbol Federasyonu da olası bir ayrılığa karşı alternatif arayışlarına hız verdi.

LİSTENİN İLK SIRASINDA O VAR

ABD yetkililerinin teknik direktör adayları listesinin ilk sırasında ise daha önceki yıllarda da gündeme gelen Pep Guardiola yer alıyor. Geçtiğimiz sezonun sonunda 10 yıllık görkemli Manchester City kariyerine nokta koyan 55 yaşındaki İspanyol teknik adam, ABD Milli Takımı'nın yeni dönemdeki bir numaralı hedefi konumunda bulunuyor. 

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Guardiola'nın da teknik direktörlük görevine dönmeye hazır olduğu ve ABD'den gelecek olası bir teklife sıcak baktığı aktarıldı.

Pep GuardiolaFutbolSporSon Dakika

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