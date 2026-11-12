Türkiye-Belçika maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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Türkiye-Belçika maçında ilk 11'ler belli oldu

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Türkiye-Belçika maçında ilk 11\'ler belli oldu
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A Milli Futbol Takımı, Belçika karşısında teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçına İzmir'de çıkacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında İzmir'de Belçika ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, ATV'den naklen yayımlanacak. Mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mirel Turkes olacak.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Merih, Ozan, Barış Alper, Orkun, İsmail, Oğuz, Arda, Yunus, Enes Ünal.

Belçika: Lammens, De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne, Raskin, Tielemans, De Bruyne, Moreira, Doku, De Ketelaere.

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SON DAKİKA: Türkiye-Belçika maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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