Hacı Yakışıklı\'nın TV100 programlarına son verildi

Gazeteci Hacı Yakışıklı'nın TV100 ekranlarındaki programlarına son verildiği bildirildi. Yakışıklı'nın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde yaptığı açıklamalar kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Kararın söz konusu açıklamalarla bağlantılı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

10 KASIM PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Hacı Yakışıklı, 10 Kasım'da yaptığı paylaşımda Atatürk'ü anma törenlerindeki saygı duruşunu eleştirerek, "Belli bir saatte arabadan inip yol kesilmez. Heykel karşısında saygı duruşu olmaz. Bu cebirdir, dayatmadır" ifadelerini kullanmıştı. Yakışıklı'nın sözleri üzerine MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy sert bir açıklama yapmış, "Atatürk'ün adını anmaktan, heykeli önünde saygı duruşunda bulunmaktan rahatsızlık duymak da neyin nesi?" sözleriyle tepki göstermişti.

SEDAT PEKER DE TARTIŞMAYA DAHİL OLMUŞTU

Sedat Peker de MHP'li Baki Ersoy'un Hacı Yakışıklı'ya yönelik açıklamasını kendi X hesabından yeniden paylaşarak tartışmaya dahil olmuştu. Peker'in bu hamlesinin ardından Yakışıklı'nın TV100'deki programlarına son verildiği bilgisi geldi.