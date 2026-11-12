Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi - Son Dakika
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Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi

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Hacı Yakışıklı\'nın TV100 programlarına son verildi
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29 yorum

Gazeteci Hacı Yakışıklı'nın TV100'de katıldığı programlara son verildiği belirtildi. Yakışıklı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde saygı duruşuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Belli bir saatte arabadan inip yol kesilmez. Heykel karşısında saygı duruşu olmaz. Bu cebirdir, dayatmadır" ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Hacı Yakışıklı'nın TV100 ekranlarındaki programlarına son verildiği bildirildi. Yakışıklı'nın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde yaptığı açıklamalar kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Kararın söz konusu açıklamalarla bağlantılı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

10 KASIM PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Hacı Yakışıklı, 10 Kasım'da yaptığı paylaşımda Atatürk'ü anma törenlerindeki saygı duruşunu eleştirerek, "Belli bir saatte arabadan inip yol kesilmez. Heykel karşısında saygı duruşu olmaz. Bu cebirdir, dayatmadır" ifadelerini kullanmıştı. Yakışıklı'nın sözleri üzerine MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy sert bir açıklama yapmış, "Atatürk'ün adını anmaktan, heykeli önünde saygı duruşunda bulunmaktan rahatsızlık duymak da neyin nesi?" sözleriyle tepki göstermişti.

Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi

SEDAT PEKER DE TARTIŞMAYA DAHİL OLMUŞTU

Sedat Peker de MHP'li Baki Ersoy'un Hacı Yakışıklı'ya yönelik açıklamasını kendi X hesabından yeniden paylaşarak tartışmaya dahil olmuştu. Peker'in bu hamlesinin ardından Yakışıklı'nın TV100'deki programlarına son verildiği bilgisi geldi.

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Okurların en beğendiği yorum

“Karşılarında saygıyla durduğunuz şu heykeller de nedir?" (Enbiya, 52) ?-"Yazıklar olsun size de ALLAH ile birlikte taptıklarınıza da! Hâlâ akıllanmayacak…”

Tüm yorumlar (29)
Mustafa Kemal Atatürk10 KasımGünceltv100Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (29)

  • Nurullah Akarslan Nurullah Akarslan:
    Karşılarında saygıyla durduğunuz şu heykeller de nedir?" (Enbiya, 52) ?-"Yazıklar olsun size de ALLAH ile birlikte taptıklarınıza da! Hâlâ akıllanmayacak mısınız?" (Enbiya, 67) 20 15
    Mustafa Görmüş Mustafa Görmüş:
    Din siyasetini bırakın 25 yıldır desteklediğiniz iktidarın yapmadığı iğrençlik kalmadı. kimse puta felan yapmıyor ananı bacını İngilizlerin elinden alıp sana şuanda konuşma yetkisi verip özgürce yaşama hakkı veren kişiye saygıda bulunuyor insanlar. SAHTE DİNCİLER SİZİ 8 6
    OLCAY OLCAY:
    şeytan taşlamak nedir? ayrıca kimse heykele falan saygı duruşu yapmıyor, herkes manevi duruş yapıyor 4 4
  • Mehmet Kılınç Mehmet Kılınç:
    bu şahıs istemediği cumhuriyetin olanaklarından yararlanıyor.ve yasalarına sığınıyor.bu ülkenin Kurucusunu da çekemiyor. 11 12
    Resul Bey Resul Bey:
    cumhuriyet kurulmadan da Türkler ve Müslümanlar bu topraklarda özgürce yaşıyordu hayırdır? ayrıca Cumhuriyet zorlama ve dayatmamı yoksa özgürlük mü demek acaba? 8 3
  • Hasan Elçin Hasan Elçin:
    Adam doğru söylemiş. Kanalın görüşü belli genele hitap etmiyor 13 7
  • Düşünen adam Düşünen adam:
    Hacı haklı. Rahmetli haca gitmedi hacıyı sevmezdi o da sevmemiş bu normal. 10 8
    GR2N SP8R GR2N SP8R:
    hac a gidenleri görüyoruz 0 0
  • masteng aston masteng aston:
    Mesele heykel degil cumhurriyete sahip cikmak cehslete bunu anlatmak mumkun degil topunu asip geciceksin. 8 7
    doğrucu davut doğrucu davut:
    abi bayıldım cumhuriyet anlayışına:)) hoşuna gitmeyenlerin topunu asıcaksın di mi:)) tam da 1923 le 1950 arası yaptığınız gibi di mi:))) 10 7
    Ugur Ayhan Ugur Ayhan:
    maşallah 80 yatarak çalarak iyi sahip çıkmışsınız 3 1
    byznyjfjtz byznyjfjtz:
    o toto var mı? 0 0
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SON DAKİKA: Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi - Son Dakika
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