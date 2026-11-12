Servisini bekleyen küçük İrem'in son sabahı! Feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Servisini bekleyen küçük İrem'in son sabahı! Feci şekilde can verdi

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Servisini bekleyen küçük İrem\'in son sabahı! Feci şekilde can verdi
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Servisini bekleyen küçük İrem\'in son sabahı! Feci şekilde can verdi
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Gaziantep'te okula gitmek için evinin önünde servis bekleyen 7 yaşındaki İrem Yılmaz, geri manevra yapan iş makinesinin altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük İrem, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından iş makinesi operatörü gözaltına alındı.

Gaziantep'te okul servisi beklerken geri manevra yapan iş makinesinin çarptığı 7 yaşındaki İrem Yılmaz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SERVİS BEKLERKEN İŞ MAKİNESİ ÇARPTI

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, okula gitmek için yaşadığı sitenin önünde servis bekleyen 7 yaşındaki İrem Yılmaz'a, A.Y. (24) yönetimindeki iş makinesi geri manevra yaptığı sırada çarptı.

Servisini bekleyen küçük İrem'in son sabahı! Feci şekilde can verdi

KÜÇÜK İREM HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan küçük kız için çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İrem Yılmaz, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Servisini bekleyen küçük İrem'in son sabahı! Feci şekilde can verdi

Ancak 7 yaşındaki İrem, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Servisini bekleyen küçük İrem'in son sabahı! Feci şekilde can verdi

İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından 24 yaşındaki iş makinesi operatörü A.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
İş KazasıGaziantep3. SayfaYaşamKazaSon Dakika

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