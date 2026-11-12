116 suçtan aranıyordu! Kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi

Hakkında “tasarlayarak öldürme” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” gibi suçlardan kırmızı bülten bulunan Sercan Sayal, yürütülen uluslararası çalışmalar sonucunda Yunanistan’da yakalandı. Sayal, Türkiye’ye getirilerek emniyete teslim edildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucunda, “tasarlayarak öldürme”, “kasten öldürme”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli yağma” ve “silahla yağma” suçlarından kırmızı bültenle aranan Sayal, Yunanistan’da yakalandı.

THY UÇAĞIYLA İSTANBUL’A GETİRİLDİ

116 ayrı suçtan araması bulunan Sayal, Türk Hava Yolları’nın (THY) TK1844 sefer sayılı uçağıyla Türkiye’ye iade edildi. Sayal, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı.