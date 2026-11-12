116 suçtan aranıyordu! Kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi - Son Dakika
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116 suçtan aranıyordu! Kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi

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116 suçtan aranıyordu! Kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi
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116 suçtan aranıyordu! Kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi
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Yeni nesil organize suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen ve kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalanmasının ardından Türkiye’ye iade edildi. 116 ayrı suçtan araması bulunan Sayal, THY uçağıyla İstanbul Havalimanı’na getirilerek emniyet ekiplerine teslim edildi.

Hakkında “tasarlayarak öldürme” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” gibi suçlardan kırmızı bülten bulunan Sercan Sayal, yürütülen uluslararası çalışmalar sonucunda Yunanistan’da yakalandı. Sayal, Türkiye’ye getirilerek emniyete teslim edildi.

116 suçtan aranıyordu! Kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde çalışma yürütüldü. 

116 suçtan aranıyordu! Kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi

Çalışmalar sonucunda, “tasarlayarak öldürme”, “kasten öldürme”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli yağma” ve “silahla yağma” suçlarından kırmızı bültenle aranan Sayal, Yunanistan’da yakalandı.

116 suçtan aranıyordu! Kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi

THY UÇAĞIYLA İSTANBUL’A GETİRİLDİ

116 ayrı suçtan araması bulunan Sayal, Türk Hava Yolları’nın (THY) TK1844 sefer sayılı uçağıyla Türkiye’ye iade edildi. Sayal, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı.

116 suçtan aranıyordu! Kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi
116 suçtan aranıyordu! Kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi
116 suçtan aranıyordu! Kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı! Türkiye’ye getiriliyorKırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı! Türkiye’ye getiriliyor
Kaynak: DHA
İstanbul HavalimanıTürk Hava YollarıUluslararasıYunanistan3. SayfaTürkiyeGüncelSon Dakika

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