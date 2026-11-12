Okulda bu da oldu! Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı

mevlut cetin:

Bütün öğretmenleri polis yapın problem çözülsün. Okullardaki rehberlik sorumluları aktif olmalı, okullardaki din kültürü öğretmenleri gerekli eğitimi veremiyor gibi, din kültürü öğretmenleri bu işi beceremiyorsa imamlar ek derslere girsin ve çocuklara ahlak dersi versin. Hükümetin en büyük yanlışı okullardaki şiddet olaylarını okullara polisi yığmakla ve çocuklara ceza vermekle çözeceğini zannediyor