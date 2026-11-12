Okulda bu da oldu! Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı - Son Dakika
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Okulda bu da oldu! Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı

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Okulda bu da oldu! Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı
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8 yorum
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Okulda bu da oldu! Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı
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Malatya'da bir okulun girişinde bıçak çıkararak kadın polis memuruna saldırmaya çalışan kız çocuğu paniğe neden oldu. Polis memurunun müdahale sırasında havaya ateş açtığı olayda, kız çocuğu bir vatandaşın da yardımıyla yakalandı. Olayı öğrenen bazı veliler ise çocuklarını okuldan alarak evlerine götürdü.

Malatya Battalgazi'de okul girişinde kadın polise bıçakla saldırmaya çalıştığı iddia edilen kız çocuğu, polisin havaya ateş açtığı müdahalenin ardından bir vatandaşın yardımıyla yakalandı. Olay sonrası okula polis ekipleri sevk edildi, bazı veliler çocuklarını alıp götürdü.

OKULUN GİRİŞİNDE BIÇAK ÇIKARDI

Olay, Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi'nde bulunan Yavuz Selim İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okula girmeye çalışan bir kız çocuğu, girişte görevli kadın polis memurunun müdahalesi üzerine bıçak çıkardı.

Kız çocuğunun polis memuruna bıçakla saldırmaya çalıştığı iddia edildi.

Okulda bu da oldu! Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı

KADIN POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Bıçaklı saldırı girişimi sırasında kadın polis memuru havaya ateş açtı. Okulda bulunan bir vatandaşın da yardımıyla etkisiz hale getirilen kız çocuğunun elindeki bıçak alındı.

Okulda bu da oldu! Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı

VELİLER ÇOCUKLARINI OKULDAN ALDI

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaşananları öğrenen bazı veliler, okula gelerek çocuklarını alıp evlerine götürdü.

Yakalanan kız çocuğu polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Okulda bu da oldu! Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldıOkulda bu da oldu! Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı
Kaynak: ANKA
Okurların en beğendiği yorum

“Anne babalar siz ne cahilsiniz önce evde eğitimini verin, gerisini okulda öğretmen tamamlar...çocuk okula giderken çantasına bir bakın, kara cehaletler”

Tüm yorumlar (8)
Yerel HaberlerGüvenlik3. SayfaMalatyaGüncelÇocukPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (8)

  • Aynasız Delikanli Aynasız Delikanli:
    Anne babalar siz ne cahilsiniz önce evde eğitimini verin, gerisini okulda öğretmen tamamlar...çocuk okula giderken çantasına bir bakın, kara cehaletler 10 0
    Teoman Teo Teoman Teo:
    Cok dogru bir yorum egitim evde baslar 6 0
  • mevlut cetin mevlut cetin:
    Bütün öğretmenleri polis yapın problem çözülsün. Okullardaki rehberlik sorumluları aktif olmalı, okullardaki din kültürü öğretmenleri gerekli eğitimi veremiyor gibi, din kültürü öğretmenleri bu işi beceremiyorsa imamlar ek derslere girsin ve çocuklara ahlak dersi versin. Hükümetin en büyük yanlışı okullardaki şiddet olaylarını okullara polisi yığmakla ve çocuklara ceza vermekle çözeceğini zannediyor 2 1
  • Nuri yıldız Nuri yıldız:
    İlk önce velisine 5 yıl verin.. Çocuğunu okula yollar iken niçin kontrol etmiyor.. 1 0 Yanıtla
  • S Yıl S Yıl:
    anasi babasına 6 şar ay yatarlı hapis cezası verilmeli, çocukta ıslah evinde eğitme devam etmeli, diğer çocuklar için tehdit oluşturuyor 0 0 Yanıtla
  • metin tekin metin tekin:
    Öğrenciler terbiyesiz, sistem siztemsiz, öğretmenler yetersiz, idareciler kifayetsiz, bakanlık şerefsiz, aileler eğitimsiz neyi duzelteceksin bu ülkede herşeyin çivisi çıkmış. Kimsenin umurunda değil. Allah toptan bu milleti hatta ümmeti helak etse iyi olur 0 0
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