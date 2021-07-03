Son Dakika Malatya Haberleri

- 00:20 Adıyaman'da kapalı olan yol 12 saat sonra açıldı
Adıyaman'da kapalı olan yol 12 saat sonra açıldı -Adıyaman'da kapalı olan yol kalmadı Adıyaman'da tütün eylemleri dolayısıyla kapalı olan yol, il protokolünün ikna çabaları neticesinde 12 saat sonra açıldı.
- Dün Dün 23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 5 Temmuz 2021
CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
- Dün Dün 21:50 Yeni Malatyaspor, Taha Gür ile sözleşme imzaladı
Yeni Malatyaspor, 24 yaşındaki sağ bek Taha Gür ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
- Dün Dün 17:45 Otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı
Malatya'da, otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
- Dün Dün 17:08 Rıdvan Mertöz Ortaokulu Temel Atma Töreni Yapıldı
Vali Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yer tahsisi yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Malatyalı İş İnsanı Rıdvan Mertöz tarafından Mehmet Buyruk Caddesinde yapımı gerçekleştirilecek olan 24 derslikli Rıdvan Mertöz Ortaokulu'nun temel atma...
- Dün Dün 17:07 Sunexpress Anadolu Bölge Müdürü Özpekin'den Başkan Gürkan'a Ziyaret
SunExpress Anadolu Bölge Satış Müdürü Altuğ Özpekin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.
- Dün Dün 15:38 Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, dan terfi sınavını takip etti
TÜRKİYE Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Malatya'da yapılan 'siyah kuşak ve dan terfi sınavı'nı izledi.
- Dün Dün 15:13 Şahin'den olimpiyat övgüsü
Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Malatya'da düzenlenen sınavda yaptığı konuşmada," Dünya da tekvando branşında en çok Olimpiyat kotası alarak katılım sağlayan federasyonumuz bunun gururunu yaşatmanın sevincinde" dedi.
- Dün Dün 14:59 Battalgazi İlçesi Mahalle Muhtarlarıyla Bir Araya Gelen Başkan Gürkan, "Muhtarlarımızla Aile Gibiyiz"
BATTALGAZİ İLÇESİ MAHALLE MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELEN BAŞKAN GÜRKAN, "MUHTARLARIMIZLA AİLE GİBİYİZ" Tüm hakları Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne aittir.
- Dün Dün 12:21 Mevsimlik tarım işçilerinin sıcak havada zorlu kayısı mesaisi
Mevsimlik tarım işçilerinin sıcak havada zorlu kayısı mesaisi Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Malatya'da kayısı hasadı kavurucu sıcakta devam ediyor.
- Dün Dün 12:09 TGK Genel Başkan Yardımcılığına Kaytan seçildi
Türkiye'nin en üst çatı basın meslek kuruluşu olan ve 8 gazeteciler federasyonu ile 86 gazeteciler cemiyetinin üye olduğu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara'da yapıldı.
- Dün Dün 11:46 Elazığ'da takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
Elazığ'da takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı Elazığ'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tünel duvarına çarptıktan sonra takla attı.
- Dün Dün 11:25 Giresunspor, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor
Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'un takım kaptanı Eren Tozlu ve kalecisi Onurcan Piri, takım olarak ligde kalıcı olmayı hedeflediklerini belirtti.
- Dün Dün 11:14 Malatyalı Güreşçi Kurak, Dünya 3'ncüsü oldu
Malatyalı Güreşçi Hamza Kurak, Grekoromen dalda Dünya üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.
- Dün Dün 10:15 Eren Tozlu: "Hedefimiz ligi küme düşme hattının üzerinde bir yerde bitirmek"
- Eren Tozlu: "Hedefimiz ligi küme düşme hattının üzerinde bir yerde bitirmek" Onurcan Piri: "Ligde kalıcı olmamız gerekli" Giresunspor Kaptanı Eren Tozlu Süper Lig'de hedeflerinin ligi küme düşme hattının üzerinde bitirmek olduğunu söyledi.
- Dün Dün 09:05 Tütün üreticilerinin yetki belgesi protestosu sürüyor: AK Parti encümeniyim, hepimiz açlıktan ölüyoruz
Belgesiz tütün üretimine hapis cezası getiren yasa çiftçilerin tepki göstermesine neden oldu. 2 gün önce Malatya-Adıyaman yolunu trafiğe kapatan ve "Tütünüme dokunma" sloganı atıp seslerini duyurmaya çalışan üreticilerin eylemi dün gece de sürdü. Vali Mahmut Çuhadar üreticilerle konuşarak "Sahipsiz değilsiniz. Çözüm için istişarelerimiz sürüyor" mesajı verirken, AK Parti encümeni olduğunu belirten bir üretici "Bu tütünün parasıyla çocuklarımızı okutuyoruz. Hepimiz açlıktan ölüyoruz" dedi.
- Dün Dün 08:32 Veda mektubunu bile yazmış! Canına kıymak isteyen genci, polis ipten aldı
Malatya'da bir süredir kendinden haber alınamayan genç, polis ekipleri tarafından parkta bir ağaca eşofmanla asılı halde bulundu. Yaşamını yitirmek üzere olan genci polis ekipleri eşofmanı keserek kurtardı. Olay yerinde bir de genç tarafından yazılan veda mektubu bulundu.
- Dün Dün 06:10 Son dakika haberleri: Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haber... Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı Malatya'da iki arkadaş arasında çıkan kavgada silahla bacağında vurulan genç yaralandı.
- 03.07.2021 03 Tem 22:06 Son dakika haberi: Malatya'da motosiklet devrildi: 1 ölü
Son dakika haber... Malatya'nın Darende ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
- 03.07.2021 03 Tem 20:27 Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı
Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında araçlardan biri hurdaya dönerken kazada 3 kişi yaralandı.
- 03.07.2021 03 Tem 18:07 Son dakika haber... Şarampole düşen motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika gelişmesine göre Malatya'da, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Ali Uğur hayatını kaybetti.
- 03.07.2021 03 Tem 17:19 Malatya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
MALATYA'nın Darende ilçesinde, kontrolden çıkarak, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Ali Uğur (31), hayatını kaybetti.
- 03.07.2021 03 Tem 13:59 Malatyalılar, Kemal Sunal'ı apartman duvarındaki bu afişle unutmuyor
Ünlü oyuncu Kemal Sunal'ın "Beni isterseniz dövün ama bırakın istediğim gibi güleyim" sözlerinin apartman duvarında yer aldığı afiş, Malatyalılara usta oyuncuyu vefatının üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen unutturmuyor.
- 03.07.2021 03 Tem 13:52 Covid-19'a yakalanmayan 110 yaşındaki Mahmut dede, günde 2 litre kola içiyor
Malatya'da Covid-19 hastalığına yakalanmayan 110 yaşındaki Mahmut Kaya, doğal beslenip bol bol kola içerek yaşamını sürdürüyor.
- 03.07.2021 03 Tem 13:40 Kontrolden çıkan tır şarampole girdi
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole giren tır levhalara çarparak durabildi.
- 03.07.2021 03 Tem 13:04 Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut Kaya, görenlerin ağzını açık bırakıyor. Günde 2 litre kola içen Kaya, bu alışkanlığı dışında tamamen doğal besleniyor. İki eşi de ölen Kaya'nın 100'de fazla torunu var.
- 03.07.2021 03 Tem 12:45 Tenis hakemlerine eğitimleri Elazığ'da veriliyor
Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet programında yer alan çizgi ve gözlemci hakemlik kurs programı, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.
- 03.07.2021 03 Tem 11:48 Güreşçi Kurak, Dünya Şampiyonasında iddialı
Malatyalı Güreşçi Hamza Kurak, İşitme Engelliler Gençler Deaflympics Güreş Dünya Şampiyonasına iddialı hazırlandı.
- 03.07.2021 03 Tem 11:01 Türkiye'de milli kooperatifçiliğin geliştirilmesi sağlanacak
Ticaret Bakanlığının, kooperatiflerin ülke ekonomisindeki yerinin ve öneminin ortaya konulması, sektör sorunlarının tanımlanarak çözüm üretilebilmesi, kooperatiflere yönelik farkındalık oluşturularak milli kooperatifçiliğin geliştirmesi amacıyla başlattığı "Kooperatifçilik Sektör...
- 03.07.2021 03 Tem 10:35 Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı'nda bayrak Şengönül'de
Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı'na Turgay Şengönül atandı.
- 03.07.2021 03 Tem 10:32 Gaziantep'ten tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Haziran ayı bölge ihracatına ilişkin rakamları kamuoyuyla paylaştı.
- 03.07.2021 03 Tem 10:21 Tuşları kayısıdan olan piyano görenleri şaşkına çeviriyor
Tuşları kayısıdan olan piyano görenleri şaşkına çeviriyor Elazığ'da çocukluğundan beri teknolojiye merakı olan 19 yaşındaki Selim Ucun isimli vatandaş, geliştirdiği yazılım ile kayısının iletkenliğinden faydalanarak tuşları kaysıdan olan elektronik piyano yaptı.
- 03.07.2021 03 Tem 09:47 Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
- 03.07.2021 03 Tem 00:58 Gürkan, Kuluncak'ta çalışmaları inceledi
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuluncak İlçesi Ciritbelen ve Karıncalık Mahallelerine yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.
- 03.07.2021 03 Tem 00:06 Malatya'da kayısı hasadı başladı
Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi ilçesi Yarımcahan Mahallesi'nde ünü ülke sınırlarını aşan Malatya kayısısının hasadına katıldı ve kayısı topladı.
- 02.07.2021 02 Tem 21:05 Son dakika haber... Malatya'da 55 fabrika işçisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberler... Malatya'da organize sanayi bölgesindeki fabrikada çalışan 55 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü.
- 02.07.2021 02 Tem 20:43 MALATYA'DA, TEKSTİL FABRİKASINDA ÇALIŞAN 55 İŞÇİ YEMEKTEN ZEHİRLENDİ
MALATYA'da, bir tekstil fabrikasında öğle yemeğinden yiyip rahatsızlanan 55 işçi, hastaneye kaldırıldı.
- 02.07.2021 02 Tem 20:12 Malatya'da 55 işçi yediği yemekten zehirlendi
Malatya'da bir tekstil fabrikasında öğle yemeği yedikten sonra fenalaşan 55 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
- 02.07.2021 02 Tem 19:56 "Bir Umut" filmi Karlovy Vary Festivali'nde First Cut+'a seçildi
Yönetmenliğini Ümit Köreken'in üstlendiği "Bir Umut" filmi, "55. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali"nde "First Cut+" bölümüne alındı.
- 02.07.2021 02 Tem 19:34 Son dakika haberi: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yarın Türkiye'ye gidiyor
Son dakika haberler... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak üzere yarın Türkiye'ye gidiyor.
- 02.07.2021 02 Tem 18:10 'Babama Mektup' Yarışmasının Ödül Töreni Gerçekleştirildi
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Babalar Gününe özel 'Babama Mektup' yarışması ödül töreni Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonun da gerçekleştirildi.
- 02.07.2021 02 Tem 18:09 Kültür Yaşam Derneği Başkan ve Üyelerini Kabul Eden Başkan Gürkan Malatya'nın Geleceğine Sahip Çıkmak İçin Hep Birlikte Çalışacağız
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Kültür Yaşam Derneği Başkanı Atilla Kantarcı ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul ederek bir süre görüştüler.
- 02.07.2021 02 Tem 17:26 Ciritbelen ve Karıncalık'ta Yapılan Çalışmaları İnceleyen Başkan Gürkan, "Hemşerilerimizin Dualarıyla Allah Yolumuzu Aydınlık Ediyor"
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuluncak İlçesi Ciritbelen ve Karıncalık Mahallelerine yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.
- 02.07.2021 02 Tem 17:15 Mektup yarışması ödül töreni gerçekleştirildi
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Babalar Gününe özel 'Babama Mektup' yarışması ödül töreni Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonun da gerçekleştirildi.
- 02.07.2021 02 Tem 17:07 Kültür Yaşam Derneğinden Başkan Gürkan'a ziyaret
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Kültür Yaşam Derneği Başkanı Atilla Kantarcı ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul ederek bir süre görüştüler.
- 02.07.2021 02 Tem 16:58 TÜBİTAK Fen Lisesi, eğitim hayatına başlıyor
TÜBİTAK'ın Gebze'deki yerleşkesinde hizmet verecek fen lisesi, geleceğin bilim yıldızlarına ev sahipliği yapacak.
- 02.07.2021 02 Tem 16:18 Eylem yapan tütün üreticileri AK Parti Milletvekili Çalık ile görüştü
Malatya'da eylem yapan tütün üreticileri, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile görüşerek eylemlerini sonlandırdı.
- 02.07.2021 02 Tem 15:46 Esenlik genel müdürü Ünlü'den çiftçilere destek açıklaması
Esenlik A.Ş. Genel Müdürü Ata Ünlü, Battalgazi ilçesi Çolakoğlu Mahallesinde salatalık ve biber üreticilerini ziyaret etti.
- 02.07.2021 02 Tem 15:24 Malatya'da bir apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.
- 02.07.2021 02 Tem 15:14 Çınar, yeni belediye hizmet binası inşaat alanındaki çalışmaları inceledi
Turgut Özal Mahallesinde yapımı devam eden Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası inşaat alanını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yeni Belediye Hizmet Binamız ve Millet Bahçemizle Yeşilyurt'umuza yeni bir cazibe merkezi daha kazandırmış olacağız" dedi.