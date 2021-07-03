Son Dakika Malatya Haberleri

00:20 Adıyaman'da kapalı olan yol 12 saat sonra açıldı Adıyaman'da kapalı olan yol 12 saat sonra açıldı -Adıyaman'da kapalı olan yol kalmadı Adıyaman'da tütün eylemleri dolayısıyla kapalı olan yol, il protokolünün ikna çabaları neticesinde 12 saat sonra açıldı.

21:50 Yeni Malatyaspor, Taha Gür ile sözleşme imzaladı Yeni Malatyaspor, 24 yaşındaki sağ bek Taha Gür ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

17:08 Rıdvan Mertöz Ortaokulu Temel Atma Töreni Yapıldı Vali Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yer tahsisi yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Malatyalı İş İnsanı Rıdvan Mertöz tarafından Mehmet Buyruk Caddesinde yapımı gerçekleştirilecek olan 24 derslikli Rıdvan Mertöz Ortaokulu'nun temel atma...

17:07 Sunexpress Anadolu Bölge Müdürü Özpekin'den Başkan Gürkan'a Ziyaret SunExpress Anadolu Bölge Satış Müdürü Altuğ Özpekin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

15:13 Şahin'den olimpiyat övgüsü Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Malatya'da düzenlenen sınavda yaptığı konuşmada," Dünya da tekvando branşında en çok Olimpiyat kotası alarak katılım sağlayan federasyonumuz bunun gururunu yaşatmanın sevincinde" dedi.

12:21 Mevsimlik tarım işçilerinin sıcak havada zorlu kayısı mesaisi Mevsimlik tarım işçilerinin sıcak havada zorlu kayısı mesaisi Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Malatya'da kayısı hasadı kavurucu sıcakta devam ediyor.

12:09 TGK Genel Başkan Yardımcılığına Kaytan seçildi Türkiye'nin en üst çatı basın meslek kuruluşu olan ve 8 gazeteciler federasyonu ile 86 gazeteciler cemiyetinin üye olduğu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara'da yapıldı.

11:46 Elazığ'da takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı Elazığ'da takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı Elazığ'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tünel duvarına çarptıktan sonra takla attı.

11:25 Giresunspor, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'un takım kaptanı Eren Tozlu ve kalecisi Onurcan Piri, takım olarak ligde kalıcı olmayı hedeflediklerini belirtti.

11:14 Malatyalı Güreşçi Kurak, Dünya 3'ncüsü oldu Malatyalı Güreşçi Hamza Kurak, Grekoromen dalda Dünya üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.

10:15 Eren Tozlu: "Hedefimiz ligi küme düşme hattının üzerinde bir yerde bitirmek" - Eren Tozlu: "Hedefimiz ligi küme düşme hattının üzerinde bir yerde bitirmek" Onurcan Piri: "Ligde kalıcı olmamız gerekli" Giresunspor Kaptanı Eren Tozlu Süper Lig'de hedeflerinin ligi küme düşme hattının üzerinde bitirmek olduğunu söyledi.

09:05 Tütün üreticilerinin yetki belgesi protestosu sürüyor: AK Parti encümeniyim, hepimiz açlıktan ölüyoruz Belgesiz tütün üretimine hapis cezası getiren yasa çiftçilerin tepki göstermesine neden oldu. 2 gün önce Malatya-Adıyaman yolunu trafiğe kapatan ve "Tütünüme dokunma" sloganı atıp seslerini duyurmaya çalışan üreticilerin eylemi dün gece de sürdü. Vali Mahmut Çuhadar üreticilerle konuşarak "Sahipsiz değilsiniz. Çözüm için istişarelerimiz sürüyor" mesajı verirken, AK Parti encümeni olduğunu belirten bir üretici "Bu tütünün parasıyla çocuklarımızı okutuyoruz. Hepimiz açlıktan ölüyoruz" dedi.

08:32 Veda mektubunu bile yazmış! Canına kıymak isteyen genci, polis ipten aldı Malatya'da bir süredir kendinden haber alınamayan genç, polis ekipleri tarafından parkta bir ağaca eşofmanla asılı halde bulundu. Yaşamını yitirmek üzere olan genci polis ekipleri eşofmanı keserek kurtardı. Olay yerinde bir de genç tarafından yazılan veda mektubu bulundu.

06:10 Son dakika haberleri: Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı Son dakika haber... Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı Malatya'da iki arkadaş arasında çıkan kavgada silahla bacağında vurulan genç yaralandı.

20:27 Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında araçlardan biri hurdaya dönerken kazada 3 kişi yaralandı.

18:07 Son dakika haber... Şarampole düşen motosikletin sürücüsü öldü Son dakika gelişmesine göre Malatya'da, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Ali Uğur hayatını kaybetti.

17:19 Malatya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü MALATYA'nın Darende ilçesinde, kontrolden çıkarak, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Ali Uğur (31), hayatını kaybetti.

13:59 Malatyalılar, Kemal Sunal'ı apartman duvarındaki bu afişle unutmuyor Ünlü oyuncu Kemal Sunal'ın "Beni isterseniz dövün ama bırakın istediğim gibi güleyim" sözlerinin apartman duvarında yer aldığı afiş, Malatyalılara usta oyuncuyu vefatının üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen unutturmuyor.

13:40 Kontrolden çıkan tır şarampole girdi Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole giren tır levhalara çarparak durabildi.

13:04 Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut Kaya, görenlerin ağzını açık bırakıyor. Günde 2 litre kola içen Kaya, bu alışkanlığı dışında tamamen doğal besleniyor. İki eşi de ölen Kaya'nın 100'de fazla torunu var.

12:45 Tenis hakemlerine eğitimleri Elazığ'da veriliyor Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet programında yer alan çizgi ve gözlemci hakemlik kurs programı, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

11:48 Güreşçi Kurak, Dünya Şampiyonasında iddialı Malatyalı Güreşçi Hamza Kurak, İşitme Engelliler Gençler Deaflympics Güreş Dünya Şampiyonasına iddialı hazırlandı.

11:01 Türkiye'de milli kooperatifçiliğin geliştirilmesi sağlanacak Ticaret Bakanlığının, kooperatiflerin ülke ekonomisindeki yerinin ve öneminin ortaya konulması, sektör sorunlarının tanımlanarak çözüm üretilebilmesi, kooperatiflere yönelik farkındalık oluşturularak milli kooperatifçiliğin geliştirmesi amacıyla başlattığı "Kooperatifçilik Sektör...

10:32 Gaziantep'ten tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Haziran ayı bölge ihracatına ilişkin rakamları kamuoyuyla paylaştı.

10:21 Tuşları kayısıdan olan piyano görenleri şaşkına çeviriyor Tuşları kayısıdan olan piyano görenleri şaşkına çeviriyor Elazığ'da çocukluğundan beri teknolojiye merakı olan 19 yaşındaki Selim Ucun isimli vatandaş, geliştirdiği yazılım ile kayısının iletkenliğinden faydalanarak tuşları kaysıdan olan elektronik piyano yaptı.

09:47 Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

00:58 Gürkan, Kuluncak'ta çalışmaları inceledi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuluncak İlçesi Ciritbelen ve Karıncalık Mahallelerine yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

00:06 Malatya'da kayısı hasadı başladı Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi ilçesi Yarımcahan Mahallesi'nde ünü ülke sınırlarını aşan Malatya kayısısının hasadına katıldı ve kayısı topladı.

20:12 Malatya'da 55 işçi yediği yemekten zehirlendi Malatya'da bir tekstil fabrikasında öğle yemeği yedikten sonra fenalaşan 55 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

18:10 'Babama Mektup' Yarışmasının Ödül Töreni Gerçekleştirildi Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Babalar Gününe özel 'Babama Mektup' yarışması ödül töreni Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonun da gerçekleştirildi.

18:09 Kültür Yaşam Derneği Başkan ve Üyelerini Kabul Eden Başkan Gürkan Malatya'nın Geleceğine Sahip Çıkmak İçin Hep Birlikte Çalışacağız Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Kültür Yaşam Derneği Başkanı Atilla Kantarcı ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul ederek bir süre görüştüler.

17:26 Ciritbelen ve Karıncalık'ta Yapılan Çalışmaları İnceleyen Başkan Gürkan, "Hemşerilerimizin Dualarıyla Allah Yolumuzu Aydınlık Ediyor" Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuluncak İlçesi Ciritbelen ve Karıncalık Mahallelerine yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

17:15 Mektup yarışması ödül töreni gerçekleştirildi Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Babalar Gününe özel 'Babama Mektup' yarışması ödül töreni Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonun da gerçekleştirildi.

17:07 Kültür Yaşam Derneğinden Başkan Gürkan'a ziyaret Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Kültür Yaşam Derneği Başkanı Atilla Kantarcı ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul ederek bir süre görüştüler.

16:58 TÜBİTAK Fen Lisesi, eğitim hayatına başlıyor TÜBİTAK'ın Gebze'deki yerleşkesinde hizmet verecek fen lisesi, geleceğin bilim yıldızlarına ev sahipliği yapacak.

16:18 Eylem yapan tütün üreticileri AK Parti Milletvekili Çalık ile görüştü Malatya'da eylem yapan tütün üreticileri, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile görüşerek eylemlerini sonlandırdı.

15:46 Esenlik genel müdürü Ünlü'den çiftçilere destek açıklaması Esenlik A.Ş. Genel Müdürü Ata Ünlü, Battalgazi ilçesi Çolakoğlu Mahallesinde salatalık ve biber üreticilerini ziyaret etti.

15:24 Malatya'da bir apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.