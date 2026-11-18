Malatya Doğanşehir'de minibüs traktöre arkadan çarptı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir Sürgü mevkiinde saat 19.45 sıralarında minibüsün aynı yönde ilerleyen traktöre arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi, inceleme başlatıldı.
Malatya'da minibüsün traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.45 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir Sürgü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen E.E. (36) yönetimindeki 44 AEY 742 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen Y.C. (28) idaresindeki 44 DV 301 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile traktörde yolcu olarak bulunan E.C. (29) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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