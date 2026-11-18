Brezilya'da bir barda oturan karı koca, kızlarının eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Emekli polis memuru Arinaldo Serafim Santana ile eşi Rosangela Nicoletti, 15'ten fazla kurşunla öldürüldü. Kan donduran saldırı anları güvenlik kameralarına yansırken, kaçan eski damat iki gün sonra polisle girdiği çatışmada öldürüldü.

BARDA OTURURKEN ARKADAN ATEŞ AÇTI

Olay, Brezilya'nın Mato Grosso do Sul eyaletine bağlı Maracaju kentinde 12 Kasım akşamı meydana geldi. Emekli polis memuru 55 yaşındaki Arinaldo Serafim Santana ile 54 yaşındaki eşi Rosangela Nicoletti, bir barın açık bölümünde başka bir kişiyle sohbet ettikleri sırada silahlı saldırıya uğradı.

İşletmenin arka tarafından gelen 40 yaşındaki eski damat Vantuir Chaves, masaya yaklaşarak çifte arkadan ateş açtı. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın peş peşe ateş ettiği, ardından silahını yeniden doldurarak saldırısını sürdürdüğü görüldü.

15'ten fazla el ateş edilen saldırıda çift olay yerinde hayatını kaybetti.

SALDIRIDA BİR KİŞİ DAHA YARALANDI

Silahlı saldırı sırasında çiftin yanında bulunan 41 yaşındaki bir kişi de kurşunların hedefi oldu. Kolundan yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde çok sayıda 9 milimetre çapında boş kovan buldu. Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

CİNAYETİN ARKASINDA BOŞANMA ANLAŞMAZLIĞI ÇIKTI

Polis soruşturmasında cinayetin aile içi anlaşmazlıklardan kaynaklandığı değerlendirildi. Vantuir Chaves'in öldürdüğü çiftin kızıyla 16 yıl evli kaldığı, ancak ayrılığı kabullenemediği öne sürüldü.

Yetkililer, Chaves'in boşanmanın ardından eski eşini tehdit ettiğini ve geçmişte de aile içi şiddet olaylarına karıştığını bildirdi.

İKİ GÜN SONRA POLİSLE ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ

Çifte cinayetin ardından kaçan Chaves'in, iki gün sonra Maracaju kentindeki bir otelin çevresinde olduğu tespit edildi.

Brezilya Askerî Polisi'ne bağlı Özel Müdahale Taburu ekipleri, saat 06.40 sıralarında şüpheliye operasyon düzenledi. Gözaltına alınmak istendiği sırada silahını çekerek polise karşılık verdiği belirtilen Chaves, çıkan çatışmada vuruldu.

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