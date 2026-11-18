Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile ilk yakınlaşmalarını anlattı. Atacan'ın kendisini soyunma odasında öptüğünü söyleyen Altuğ, o an eşinin kendisi için doğru insan olduğunu anladığını belirtti.

"SOYUNMA ODAMA DALIP DUDAKLARIMA YAPIŞTI"

İlk öpüşmelerini anlatan Pınar Altuğ, "Benim soyunma odama dalıp dudaklarıma yapıştı. O an anladım ki Yağmur benim için doğru insan. O öpüşmeden duyduğum hazzı size burada anlatamam." ifadelerini kullandı.