Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon vurgununa yönelik soruşturmada şirketine kayyum atanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı ifadeye çağrıldı. Öte yandan; aynı soruşturma kapsamında savcılık, Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında da Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi.
Fon vurgununa yönelik soruşturmada adı geçen ve şirketine kayyum atanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı ifadeye çağrıldı.
YAZICI'NIN ŞİRKETİNE KAYYUM ATANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında dün; Adil Katılım Bankası A.Ş., Adil Varlık Yönetim A.Ş., Adil Tasarruf Finansman A.Ş. ve Dünya Varlık Yönetim A.Ş.’ye TMSF kayyum olarak atandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı da, kayyım atanan Adil Varlık Yönetim A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyordu. Kayyum kararının ardından, Mustafa Yazıcı bugün ifadeye çağırıldı.
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