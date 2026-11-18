Fon vurgununa yönelik soruşturmada adı geçen ve şirketine kayyum atanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı ifadeye çağrıldı.

YAZICI'NIN ŞİRKETİNE KAYYUM ATANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında dün; Adil Katılım Bankası A.Ş., Adil Varlık Yönetim A.Ş., Adil Tasarruf Finansman A.Ş. ve Dünya Varlık Yönetim A.Ş.’ye TMSF kayyum olarak atandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı da, kayyım atanan Adil Varlık Yönetim A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyordu. Kayyum kararının ardından, Mustafa Yazıcı bugün ifadeye çağırıldı.

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