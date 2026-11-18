Ege Üniversitesi, Mardinlileri hedef alan akademisyeni EGE AGEM müdürlüğünden aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ege Üniversitesi Rektörlüğü, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı ve Mardinlileri hedef alan sözleri nedeniyle Adnan Yüksel Gürüz'ü EGE AGEM Müdürlüğü'nden aldı. Gürüz hakkında resen soruşturma başlatılmış, yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.
Sosyal medya paylaşımıyla tepki çeken Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz hakkında yargı sürecinin ardından üniversiteden de karar çıktı. Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Gürüz’ü idari görevinden aldı.
“BUNLARDAN SADECE MİDYECİ OLUR” PAYLAŞIMI
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’yı Mardinli kimliği üzerinden hedef alan bir paylaşım yapmıştı. Gürüz’ün paylaşımındaki “Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur” ifadeleri tepki çekmişti.
HAKKINDA RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Paylaşımın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürüz hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 216/2. maddesi kapsamında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçundan resen soruşturma başlattı. Savcılıktan nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gürüz, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
EGE AGEM MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINDI
Edinilen bilgiye göre Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Gürüz’ü Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGE AGEM) Müdürlüğü görevinden aldı. Gürüz’ün, 28 Şubat davasında ceza alan eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz’ün kardeşi olduğu öğrenildi.
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