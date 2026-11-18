Sosyal medya paylaşımıyla tepki çeken Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz hakkında yargı sürecinin ardından üniversiteden de karar çıktı. Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Gürüz’ü idari görevinden aldı.

“BUNLARDAN SADECE MİDYECİ OLUR” PAYLAŞIMI

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’yı Mardinli kimliği üzerinden hedef alan bir paylaşım yapmıştı. Gürüz’ün paylaşımındaki “Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur” ifadeleri tepki çekmişti.

HAKKINDA RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Paylaşımın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürüz hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 216/2. maddesi kapsamında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçundan resen soruşturma başlattı. Savcılıktan nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gürüz, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EGE AGEM MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINDI

Edinilen bilgiye göre Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Gürüz’ü Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGE AGEM) Müdürlüğü görevinden aldı. Gürüz’ün, 28 Şubat davasında ceza alan eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz’ün kardeşi olduğu öğrenildi.