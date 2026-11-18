Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yeni bir döneme giren Fenerbahçe'de, ara transfer dönemi öncesinde dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi. İspanyol spor sitesi El Gol Digital'in haberine göre hücum hattını güçlendirmek isteyen Valencia, Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki golcüsü Vedat Muriqi'yi transfer listesinin ilk sırasına yazdı.

Kosovalı santrforun Valencia'nın aradığı oyuncu profiline uygun olduğu belirtilirken, transferin gerçekleşmesinin kolay olmayacağı ifade edildi. İspanyol ekibinin, gol yollarındaki sorunlarını çözmek için Muriqi transferine öncelik verdiği öne sürüldü.

TRANSFER İÇİN TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAKLAR

Valencia yönetiminin, Umar Sadiq'in olası ayrılığına karşı hücum hattında oluşabilecek boşluğu Vedat Muriqi ile doldurmak istediği iddia edildi. İspanyol temsilcisinin deneyimli futbolcuyu kadrosuna katabilmek için tüm şartları zorlamaya hazırlandığı aktarıldı.

Transferin önündeki engellerin yalnızca bonservis pazarlıklarıyla sınırlı olmadığı, Muriqi'nin de Valencia'ya transfer olabilmek için çaba göstermesi gerektiği belirtildi. İspanyol ekibinin alternatifleri arasında Bologna'da kiralık oynayan Artem Dovbyk ile Tottenham forması giyen Richarlison'un da bulunduğu öne sürüldü.

18 MAÇTA 11 GOLE KATKI SAĞLADI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 18 resmi karşılaşmada görev aldığı belirtilen Vedat Muriqi, 9 gol ve 2 asistlik performansıyla toplam 11 gole doğrudan katkı sağladı. Kosovalı futbolcunun ortaya koyduğu performansın ardından Valencia'nın transfer listesine girdiği iddia edildi.

Sarı-lacivertli yönetimin ve teknik direktör Emre Belözoğlu'nun İspanya'dan geldiği öne sürülen bu ilgi karşısında nasıl bir karar vereceği ise henüz bilinmiyor.