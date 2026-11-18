Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesi ve Charlotte'taki kiralık döneminin tamamlanmasının ardından kulüpsüz kalan Wilfried Zaha, bireysel çalışmalarını eski takımı Crystal Palace'ın tesislerinde sürdürdü. Uzun yıllar formasını giydiği İngiliz ekibinde tek başına antrenmanlara çıkan deneyimli futbolcunun yeniden takıma katılabileceği iddia edildi.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ KAPIYI AÇTI

Talksport'ta yer alan habere göre Zaha'nın Crystal Palace'a dönüşünün önündeki engellerden biri, Lyon döneminde teknik direktör Pierre Sage ile yaşadığı anlaşmazlıktı. İngiliz ekibinin üst üste aldığı kötü sonuçların ardından Sage ile yollarını ayırması ve takımın başına Thomas Frank'i getirmesi, Fildişili futbolcunun geri dönüş ihtimalini güçlendirdi.

3 YIL SONRA GERİ DÖNEBİLİR

Crystal Palace'ta yaşanan teknik direktör değişikliğinin ardından Zaha'nın yeniden eski takımının formasını giyebileceği belirtildi. İngiliz ekibinde uzun yıllar görev yapan deneyimli futbolcunun transferine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

458 MAÇTA 144 GOLE KATKI SAĞLADI

Crystal Palace kariyerinde 458 karşılaşmaya çıkan Wilfried Zaha, 90 gol ve 54 asistlik performans sergiledi. Fildişili futbolcu, İngiliz ekibiyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2023 yılında bonservis bedeli olmadan Galatasaray'a transfer olmuştu.