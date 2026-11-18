İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, tutuklanan iş insanları ve eski bürokratların ifadelerinden çarpıcı iddialar çıktı. Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bazı şirketlerin devri ve finansmanı için devreye girdiği öne sürülürken, yüz binlerce dolarlık ödemeler ve külçe altın iddiaları dikkat çekti. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 498 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 129 kişi tutuklandı.

SORUŞTURMADA YENİ PERDE AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması, iş dünyası ve bürokrasiyi ilgilendiren yeni iddialarla genişliyor. Bugüne kadar 498 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilirken, 129 kişi tutuklandı, 289 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında ifade veren eski bürokratlar, iş insanları ve portföy yönetim şirketi yöneticileri, finans kuruluşlarının el değiştirmesi, fonlara kaynak aktarılması ve bazı izin süreçlerine ilişkin dikkat çekici iddialarda bulundu. İfadelerde, görevinden kısa süre önce istifa ettiği belirtilen eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun adı birçok kez geçti.

"6 MİLYAR TL EK PARA İSTEDİ"

Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre; soruşturma kapsamında tutuklanan eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, ifadesinde Şahap Kavcıoğlu'nun kendisiyle temasa geçerek zor durumdaki Katılımevim'in finansmanı için destek istediğini öne sürdü. Çakmak, eylül ayının ilk haftasında Kavcıoğlu'nun kendisini aradığını belirterek şu iddialarda bulundu: "En son eylül ayının ilk haftasında kendisi toplantıda beni aradı. Yanında birileri vardı, Katılımevim finansmanı için Pusula Pay Yönetim (PYŞ) fonlarına para yatırmamı istedi. Hatta kendisi başka kurumların da bu şekilde yatıracağını söyledi. 20 milyar TL Pusula'nın Katılımevim için fona ihtiyacı olduğunu söylediler. 6 milyar TL ek para istedi. Diğer kurumlar da 1-2 milyar TL olarak katılacaklarmış… Ayrıca Tera'nın Pusula'yı alacağı süreçte de Tera'ya fonlarda destek olmamı bizzat benden Kavcıoğlu istedi."

"SATIŞA RAZI OLMAZSA ŞİRKET TMSF'YE DEVREDİLECEK"

Tutuklu eski BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş'ın ifadesinde ise Birevim şirketinin Pusula Holding'e devredilmesi sürecine ilişkin iddialar yer aldı. Taş, Kavcıoğlu'nun kendisini ve dönemin BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen'i arayarak Birevim'in sahibi Murat Çiftçi'nin satışa ikna edilmesini istediğini öne sürdü. Taş, ifadesinde şunları söyledi: "Kavcıoğlu bana ve başkan yardımcısı Muhammet Erişen'e talimat verdi, 'Gidin şu Murat Çiftçi ile görüşün. Bu satışa razı olsun yoksa şirket TMSF'ye devredilecek' dedi. Çiftçi'ye talimatı aynen ilettik. Bunun sonucu taraflar anlaştı, Birevim'in devri gerçekleşti."

"KASADAN 200 BİN DOLAR GETİR" İDDİASI

Soruşturmanın en çarpıcı bölümlerinden biri de tutuklanan eski Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan'ın 9 Kasım tarihli ifadesi oldu. Özcan, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın BDDK'ya gerçekleştireceği ziyaretler öncesinde şirket kasasından yüksek miktarda para çıkarılmasını istediğini öne sürdü. Özcan, 2025 yılının aralık ayında yaşandığını iddia ettiği bir olayı şöyle anlattı: "Serdar Turhan (Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı) bir keresinde 2025 yılı aralık ayında BDDK'ya Şahap Kavcıoğlu'na ziyarete gideceğini söyledi. Bu esnada ben ayrılırken de Sezer Gümüş'ü arayarak kasadan 200 getir talimatı verdi. Bunun 200 bin dolar olduğunu anladım. Sonrasında yıl sonunda fonlarla ilgili kurul izni çıkmıştı."

"ÇOK FAZLA TALEBİ VAR VE PARAYI ÇOK SEVİYOR"

Ahmet Özcan, 2026 yılının şubat ayında banka faaliyet iznine ilişkin yaptığı görüşmede de benzer bir durumla karşılaştığını iddia etti. Özcan, ifadesinde şu sözlere yer verdi: "Yine 2026 yılı Şubat ayında bankanın faaliyet izni ile ilgili durumu sorduğumda 'Şahap Kavcıoğlu artık ikna ederken beni çok zorluyor' şeklinde bir yanıt aldım. Ne şekilde zorlandığını sorduğumda 'Çok fazla talebi var ve parayı çok seviyor' şeklinde bir yanıt aldım."

Özcan, aynı gün BDDK'ya yapılacak ziyaret öncesinde kasadan yeniden para istendiğini, hatırladığı kadarıyla bu miktarın 200 ila 300 bin dolar arasında olduğunu öne sürdü. Banka izninin ise 2026 yılının şubat ayı sonunda çıktığını belirtti.

KÜLÇE KÜLÇE ALTIN İDDİASI

Ahmet Özcan'ın ifadesindeki bir diğer iddia ise şirketler üzerinden gerçekleştirilen fiziki altın alımlarıyla ilgili oldu. Serdar Turhan'ın haftada 3-4 kez BDDK'ya gittiğini ve istediği kararları aldırabildiğini öne süren Özcan, Katılımevim ve Birevim üzerinden düzenli olarak külçe altın satın alındığını ileri sürdü. Özcan, ifadesinde şunları söyledi: "Öncelikle 2024 ve 2025 yıllarında Katılımevim ve Birevim şirketlerinden aylık bazda 4-5 kg civarında külçe altın alımları yapıldı. Serdar Turhan'a bu alımların fiziki olarak yapılmasının neden olduğunu sordum. O da bana cevaben 'Bunları gayri resmi ödemelerde kullanıyorum' dedi."

Özcan'ın bu beyanı, soruşturmada söz konusu altınların hangi amaçla ve kimlere verildiği sorusunu gündeme getirdi.

"ŞİRKET NEREDEYSE BEDELSİZ ŞEKİLDE EL DEĞİŞTİRDİ"

Soruşturma dosyasındaki bir başka iddia da Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'nin el değiştirmesiyle ilgili oldu. Eski BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ve eski BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen'in ifadelerinde, Ali Emre Ballı'nın Şahap Kavcıoğlu sayesinde şirketi neredeyse bedelsiz şekilde satın aldığı öne sürüldü. İfadelerde, Dünya Varlık Yönetim'in geçmiş yıllara ait birikmiş kârının yüzde 80'inin dağıtılmasına izin verilmesinin istendiği ve bu tutarın yaklaşık 2 milyar TL'ye karşılık geldiği belirtildi. Söz konusu işlemin benzer şirketler için uygulanmayan istisnai bir karar olduğu iddia edilirken, şirketin kendi kaynaklarının satın alma sürecinde kullanıldığı öne sürüldü. İfadede, "Dolayısıyla Ali Emre Ballı neredeyse bedelsiz şekilde şirketin içinde bulunan kaynaklar kullanılarak Dünya Varlık Yönetim şirketinin sahibi olmuştur" denildi.

GÖZLER SORUŞTURMANIN YENİ AŞAMASINDA

Fon soruşturmasında ortaya çıkan ifadeler, finans kuruluşlarının devri, fonlara aktarılan milyarlarca lira, banka izinleri ve şirket kasalarından çıkarıldığı öne sürülen para ve altınlara ilişkin yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi. Soruşturma kapsamında dile getirilen iddiaların hangi delillerle desteklendiği ve adı geçen kişiler hakkında yeni adli işlemler yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı.