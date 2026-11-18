İran ordusu, Kuveyt'te Amerikan güçlerinin konuşlandığı Ali Al Salem Hava Üssü'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini açıkladı. İran devlet medyası, operasyonun Amerikan ordusuna ait İHA ve füze tesisleri ile Patriot hava savunma sistemlerini hedef aldığını bildirdi. Kuveyt ordusu ise düşman İHA'lara karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.

ABD ÜSSÜNE İHA SALDIRISI

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İran ordusunun Kuveyt'teki Ali Al Salem Hava Üssü'ne yönelik İHA operasyonunu kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, üste bulunan Amerikan ordusuna ait insansız hava aracı ve füze tesislerinin hedef alındığı belirtildi. İran'a yakın Mehr Haber Ajansı da operasyonun hedefleri arasında Patriot hava savunma bataryalarının bulunduğunu aktardı.

KUVEYT ORDUSU HAREKETE GEÇTİ

İran'ın açıklamasının ardından Kuveyt ordusu, ülke hava sahasındaki düşman İHA'lara karşı müdahalede bulunulduğunu bildirdi. Hava savunma sistemlerinin devreye girdiği açıklanırken ABD ve Kuveyt makamları, Ali Al Salem Hava Üssü'nde herhangi bir hasar meydana geldiğini doğrulamadı.

İRAN'DAN SERT MESAJ: COĞRAFİ SINIR TANIMAYACAĞIZ

İran ordusu, operasyonun ardından yaptığı açıklamada askeri tehditlere karşılık vermeye devam edeceğini vurguladı. Açıklamada, "Her türlü tehdit ve saldırganlığa vereceğimiz yanıt kesin, ezici ve coğrafi sınır tanımayan nitelikte olacaktır" ifadelerine yer verildi.

KÖRFEZ'DE GERİLİM TIRMANIYOR

İran'ın Kuveyt'teki Amerikan askeri tesislerini hedef aldığını açıklaması, Körfez'deki güvenlik endişelerini artırdı. Bölgedeki ABD üslerinin güvenliği yeniden gündeme gelirken saldırının sonuçlarına ilişkin resmi açıklamalar bekleniyor.