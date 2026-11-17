ABD ordusunun 13 Kasım'da yayımladığı resmi ihale duyurusuna göre, Orta Doğu'daki Amerikan ve koalisyon askerlerinin güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir sığınak projesi başlatıldı.

Plan kapsamında İsrail'de 10, Suudi Arabistan'da 5 ve Lübnan'da 2 beton sığınak kurulacak.

İsrail'deki sığınaklar tek bir askeri tesiste, Suudi Arabistan ve Lübnan'dakiler ise ikişer farklı noktada inşa edilecek. Askeri tesislerin kesin konumları güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı.

MEVCUT BARINAKLAR YETERSİZ KALDI

ABD ordusunun açıklamasında, askerlerin halihazırda dönüştürülmüş yük konteynerlerinden yapılan barınakları kullandığı belirtildi.

Bölgedeki füze ve İHA tehdidinin artması nedeniyle bu yapıların güçlendirilmiş beton sığınaklarla değiştirilmesine karar verildi.

ABD ordusu, projeyi acil ve yüksek öncelikli bir güvenlik ihtiyacı olarak tanımladı.

İRAN SALDIRILARI KARARDA ETKİLİ OLDU

ABD'nin yeni sığınak hamlesinin arkasında, İran'ın bölgedeki Amerikan askeri tesislerine düzenlediği saldırılar bulunuyor.

Defense News ve Military Times tarafından 16 Kasım'da yayımlanan haberlere göre, İran'ın füze ve İHA saldırılarında en az 23 Amerikan askeri hayatını kaybetti.

Mart 2026'da Kuveyt'teki bir Amerikan askeri komuta merkezine düzenlenen İHA saldırısında 6 askerin yaşamını yitirmesi, mevcut tesislerin koruma kapasitesine ilişkin tartışmaları artırdı.

ABD ordusu, benzer saldırılarda yaşanabilecek can kayıplarını önlemek için askerlerin daha dayanıklı yapılarda korunmasını hedefliyor.

ÇELİK KAPILAR VE BETON BARİYERLER KULLANILACAK

Yeni sığınaklar, önceden hazırlanmış üç betonarme bölümden oluşacak. Girişlere çelik koruma kapıları ve patlama etkisini azaltacak ağır beton bariyerler yerleştirilecek.

Yapıların dış duvarları ve çatıları da kum torbalarıyla güçlendirilecek. Çatılarda yaklaşık 46 santimetre kalınlığında ek koruma sağlanacak.

Sığınaklar, özellikle füze, roket ve İHA saldırılarının oluşturabileceği patlama ve şarapnel etkilerine karşı askerleri korumak amacıyla tasarlanacak.

45 GÜNDE TAMAMLANMASI İSTENİYOR

ABD ordusu, inşaat ve mühendislik şirketlerinden projeye ilişkin başvurularını 25 Kasım'a kadar iletmelerini istedi.

Resmi ihale aşamasında şirketlere fiyat teklifi sunmaları için yalnızca üç gün verilmesi planlanıyor.

Sözleşme kapsamında iş emrinin verilmesinin ardından sığınakların 45 takvim günü içinde tamamlanması hedefleniyor.

Ancak proje henüz yüklenici belirleme aşamasında olduğu için inşaatların başladığına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

ABD'DEN BÖLGEDE YENİ GÜVENLİK ÖNLEMİ

ABD'nin İsrail, Suudi Arabistan ve Lübnan'da aynı anda sığınak inşa etmeye hazırlanması, bölgedeki Amerikan askeri varlığının korunmasına verilen önemi ortaya koydu.

Yeni yapılar, askeri personelin saldırı sırasında hızla güvenli alanlara ulaşmasını sağlayacak. ABD ordusu, bu adımla Orta Doğu'daki üslerinde füze ve İHA saldırılarına karşı fiziksel korumayı artırmayı amaçlıyor.