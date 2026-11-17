Dinar İlçe Müftüsü Ahmet Kervancıoğlu'nun, 11 Kasım 2026 tarihinde emekli imam-hatip Mustafa Durmaz'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında çekilen bir fotoğraf sosyal medyada tartışma konusu oldu. Fotoğrafta ayakkabılarıyla oturduğu görülen müftüye, evin içerisine ayakkabıyla girdiği düşüncesiyle çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.

Tepkilerin ardından açıklama yapan Müftü Ahmet Kervancıoğlu, "Bir Fotoğrafın Ardındaki Gerçek" başlıklı paylaşımında fotoğrafın çekildiği alanın evin içi olmadığını belirtti.

"EVİN İÇ MEKANI DEĞİL, BAHÇE OTURMA ALANI"

Fotoğrafın yanlış yorumlandığını ifade eden Kervancıoğlu, ziyaret sırasında evin dışında bulunan, üzeri örtülü bahçe oturma alanında misafir edildiklerini belirtti. Ev sahibinin kendilerine ayakkabılarını çıkarmalarına gerek olmadığını belirterek bahçe kapısının önündeki alana ayakkabıyla basıldığını aktaran Kervancıoğlu, "Öncelikle belirtmek isterim ki fotoğrafta görülen alan, evin iç mekanı değil, evin dışında bulunan üzeri örtülü bahçe oturma alanıdır. Ev sahibimiz, 'Hocam, ayakkabılarınızı çıkarmanıza gerek yok, burası bahçe kapı önü biz zaten buraya ayakkabıyla basıyoruz, bu şekilde oturabilirsiniz.' diyerek bizi misafir etmiştir" ifadelerine yer verdi.

İşte müftü tarafından yapılan o açıklama;

11.11.2026 tarihinde gerçekleştirdiğimiz vefa ziyareti sırasında çekilen bir fotoğraf üzerinden, ayakkabıyla evin içerisine girildiği yönünde gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapılmıştır.

Öncelikle belirtmek isterim ki fotoğrafta görülen alan, evin iç mekânı değil, evin dışında bulunan üzeri örtülü bahçe oturma alanıdır. Ev sahibimiz, “Hocam, ayakkabılarınızı çıkarmanıza gerek yok, burası bahçe kapı önü biz zaten buraya ayakkabıyla basıyoruz, bu şekilde oturabilirsiniz.” diyerek bizi misafir etmiştir.

Ayrıca ev sahibimiz, ikram almak üzere içeri girdikten sonra tekrar yanımıza gelirken terliklerini giymemiştir. Ev sahibimizin bilgisi ve rızası doğrultusunda belirtilen alanda oturulmuştur.

Dolayısıyla fotoğrafa konu olan durum, ev sahibinin bilgisi ve rızası doğrultusunda gerçekleşmiştir. Fotoğraftaki alanın dış mekân olduğunu gösteren fotoğraflar da ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.