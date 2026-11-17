Real Madrid'de kariyerini sürdüren milli futbolcu Arda Güler, Avrupa transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. İspanyol internet sitesi ElGolDigital'in haberine göre Paris Saint-Germain, genç yıldızı kış transfer döneminde kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

PSG'DEN 200 MİLYON EUROLUK TRANSFER PLANI

Haberde, Fransız ekibinin Arda Güler'in yükselen performansı ve gelecekteki potansiyeli nedeniyle astronomik bir bonservis bedelini gözden çıkardığı ileri sürüldü.

PSG yönetiminin, 21 yaşındaki milli futbolcunun transferi için Real Madrid'e tam 200 milyon euro teklif etmeyi planladığı iddia edildi.

ARDA GÜLER'E YILLIK 22 MİLYON EURO MAAŞ

Fransız devinin yalnızca Real Madrid'e ödeyeceği bonservis bedeliyle değil, Arda Güler'e sunmayı planladığı maaşla da dikkat çektiği belirtildi. İspanyol basınındaki iddiaya göre PSG, milli futbolcuya yıllık 22 milyon euro net maaş teklif etmeye hazırlanıyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Arda Güler, Avrupa futbolunun en yüksek maaş alan oyuncuları arasına girebilir.

GÖZLER REAL MADRID VE ARDA GÜLER'DE

PSG'nin kış transfer dönemi için hazırlık yaptığı öne sürülen dev teklif karşısında Real Madrid'in nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. İspanyol ekibinin Arda Güler'i bırakmaya sıcak bakıp bakmayacağı ve milli futbolcunun olası bir transfer teklifine nasıl yaklaşacağı henüz bilinmiyor.