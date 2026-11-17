Sözcü TV ve Sözcü gazetesinin bulunduğu adreslere sabah polis operasyonu düzenlendi. Mahkeme kararı kapsamında televizyon binasında arama başlatılırken Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin inceleme yaptığı bildirildi.

Operasyon sırasında binanın bulunduğu sokak polis tarafından kapatılırken gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Kayyum kararının ardından Sözcü TV'nin bant yayınına geçti.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KANALA ALINMADI

Sözcü TV'de sabah programı sunan gazeteci İsmail Küçükkaya, operasyonun ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Her sabah olduğu gibi programını sunmak için televizyon binasına gittiğini belirten Küçükkaya, içeri alınmadığını ve kendisine yayın yapılmayacağının söylendiğini aktardı.

"GÜNAYDIN TÜRKİYEM DİYEMİYORUM"

Kanal önünden paylaşım yapan Küçükkaya, yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

"17 Kasım 2026 Salı. 'Günaydın Türkiyem' diyemiyorum. Sözcü TV'ye kayyum atandı. Her zamanki gibi erkenden kanalıma gittim. İçeri alınmadım. 'Yayınınız yok' denildi. Üzüntülüyüm. Çok üzgünüm. Ülkem için kaygılıyım."