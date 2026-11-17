İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 19 kişi hakkında adli kontrol talep edildi.

19 ŞÜPHELİ İÇİN ADLİ KONTROL TALEBİ

Savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 7 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer 19 şüpheli ise adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ediyor.

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