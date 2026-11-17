Ballı soyadlı 2 ismin mal varlığına el konuldu, TMSF 21 şirkete kayyumGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında Ali Emre Ballı ile İlkay Ballı'nın taşınır ve taşınmazlarına, banka hesaplarına, kiralık kasalarına ve şirket paylarına el koyma kararı verdi. 21 şirketin yönetimine kayyum olarak TMSF atandı. Açıklamada, usulsüz kredilerle şirket kaynaklarının tüketildiğinin tespit edildiği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.
BALLI'LARIN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Fon soruşturması kapsamında Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı’nın taşınır ve taşınmaz malları, banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıkları, kiralık kasaları ve şirket ortaklık payları hakkında el koyma kararı verildi. Başsavcılık açıklamasında, usulsüz kredilerle şirket kaynaklarının tüketildiği, ters repo işlemleriyle risk açığının büyütüldüğü ve suçtan elde edilen değerlerin aklandığının tespit edildiği belirtildi.
21 ŞİRKETE KAYYUM
Ayrıca, aralarında ortaklık paylarının da bulunduğu şahsi mal varlıkları için kayyım talep edilmesi gerektiği değerlendirilirken, 21 şirkete yönetim kayyımı olarak TMSF atandı.
Soruşturmanın merkezindeki isimlerden biri olan Adil Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, geçtiğimiz ekim ayında İstanbul Çekmeköy'de park halindeki aracının içinde başından vurulmuş halde ölü bulunmuştu.
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