3 yıl yer altında esir tutulan aşçının anlattıkları kan dondurdu: İnsan eti pişirmeye zorlandım - Son Dakika
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3 yıl yer altında esir tutulan aşçının anlattıkları kan dondurdu: İnsan eti pişirmeye zorlandım

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3 yıl yer altında esir tutulan aşçının anlattıkları kan dondurdu: İnsan eti pişirmeye zorlandım
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Kolombiya'da eski şef Oscar Rosas, bir uyuşturucu çetesi tarafından 3 yıl boyunca yer altındaki tünellerde esir tutulduğunu ve insan eti pişirmeye zorlandığını öne sürdü. Başına silah dayanarak "Ya pişirirsin ya da seni yeriz" diye tehdit edildiğini anlatan 61 yaşındaki Rosas, kendisine insan eti yedirildiğini ve her gün tünellere cesetler getirildiğini iddia etti.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da uyuşturucu çetelerinin faaliyet gösterdiği El Bronx bölgesinde yaşadıklarını anlatan eski aşçı Oscar Rosas, çarpıcı iddialarda bulundu. Bir dönem Avrupa'nın seçkin restoranlarında çalışan Rosas, uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle mesleğini kaybettikten sonra yerleştiği bölgede Los Sayayines adlı suç örgütünün eline düştüğünü söyledi.

YER ALTI TÜNELLERİNE GÖTÜRÜLDÜ

Daily Mail'e konuşan Rosas, çete üyelerinin kendisini uyuşturucu karşılığında özel bir davette yemek hazırlaması için tuttuğunu anlattı. Ancak götürüldüğü yerin bir mutfak değil, yer altındaki tüneller olduğunu belirten eski şef, burada dövüldüğünü ve dışarı çıkmasına izin verilmediğini ileri sürdü.

"YA PİŞİRİRSİN YA DA SENİ YERİZ"

Tavuk kanı ve salyangozların kullanıldığı satanist bir ritüele katılmaya zorlandığını iddia eden Rosas, daha sonra önüne insan kalıntılarının bulunduğu bir torba getirildiğini söyledi. Yemek hazırlamayı reddetmesi üzerine başına silah dayandığını anlatan Rosas, çete üyelerinin kendisini "Ya pişirirsin ya da seni yeriz" sözleriyle tehdit ettiğini öne sürdü.

3 yıl yer altında esir tutulan aşçının anlattıkları kan dondurdu: İnsan eti pişirmeye zorlandım
Oscar Rosas

"3 YIL BOYUNCA İNSAN ETİYLE BESLENDİM"

Rosas'ın iddiasına göre çete üyeleri, kendisini parçalanmış insan cesetlerinden yemek hazırlamaya zorladı. Hazırladığı yemekleri kendisinin de tüketmek zorunda bırakıldığını söyleyen Rosas, üç yıl boyunca yalnızca insan etiyle beslendiğini ileri sürdü. Tünellere her gün aralarında polislerin de bulunduğunu iddia ettiği sekize kadar ceset getirildiğini anlatan eski şef, farklı ülkelerden bazı kişilerin de bu yemekleri tüketmek için bölgeye geldiğini savundu. Rosas ayrıca uyuşturucu karşılığında cesetlerden organ çıkarmaya zorlandığını da iddia etti.

İNTİHARA TEŞEBBÜS EDİNCE BIRAKILDI

Üç yılı aşkın süre yer altında tutulduğunu öne süren Rosas, yaşadıklarına dayanamayarak intihara teşebbüs ettiğini anlattı. Bu olayın ardından çete üyelerinden birinin kendisini sokağa bıraktığını belirten Rosas, hastaneye kaldırıldığında anlattıklarına inanılmadığını ve psikiyatri servisine yatırıldığını söyledi.

New York'ta aşçılık eğitimi alan ve gençliğinde Avrupa'nın prestijli restoranlarında çalışan Rosas, bugün 11 yıldır uyuşturucudan uzak kalmaya çalıştığını belirtiyor. Eski şef, Kolombiya'nın Bucaramanga kentinde bir rehabilitasyon merkezi işletiyor.

3 yıl yer altında esir tutulan aşçının anlattıkları kan dondurdu: İnsan eti pişirmeye zorlandım
Oscar Rosas

ANLATTIĞI GİZLİ TÜNEL ORTAYA ÇIKARILDI

Rosas'ın iddialarının odağındaki El Bronx bölgesi, 2016 yılında düzenlenen büyük bir polis operasyonuyla gündeme gelmişti. 2 bin 500'den fazla güvenlik görevlisinin katıldığı operasyonda, suç örgütlerinin faaliyet gösterdiği bölgede yaklaşık 100 metre uzunluğunda gizli bir tünel ortaya çıkarılmıştı.

Eski adli polis şefi Juliana Quitana da bu yıl yaptığı açıklamada, çetelerin öldürülen kişilerin cesetlerini evsizlere yedirdiğine ve yamyamlık eğilimi bulunan yabancıları bölgeye çektiğine işaret eden kanıtlar bulunduğunu ileri sürdü.

UyuşturucuKolombiyaDünyaSon Dakika

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